涉施壓李文忠性平案當事人 國防院副執行長遭停職

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，除了國防部將相關官員調職外，國防院證實，副執行長韓岡明也已遭停職。

國防院前執行長李文忠因健康因素請辭，不過遭爆料曾經飆罵國防院同仁，還對女員工船不當訊息，事後又衍生出國防院高層及國防部官員疑似對「吹哨者」施壓騷擾，國防部於12日宣布將整評司相關官員吊離非主管職，靜待專案編組調查。國防院方面也有多位主管遭停職或調職。

今天又傳出，已遭停職的副執行長韓岡明仍在原本的副執行長辦公室內辦公、上班，並未依公文要求辦理調職並搬離辦公室，違反國防部對國防院的要求。

國防院證實，韓岡明確實已經被暫時停止職務，不過，並沒有要韓搬離現有辦公室，因為韓岡明與當事人位處不同辦公大樓，可以實體隔離，以保護當事人。

國防部發言人孫立方表示，國防部上個星期已經做過說明。在國防院的部分，國防部已經要求國防院依照相關的法規去考量，並且保護當事人，對於國防部的部分人員涉及施壓的傳聞，當事人在當天就已經調離主管職，這是做了非常明快的處置。至於韓岡明是否被要求搬離辦公室，孫立方上午表示還需進一步了解。