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勇鷹墜海發動機、發電機全失效 空軍仍無法排除鳥擊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。記者李人岳／攝影
空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。記者李人岳／攝影

空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部今天表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。空軍司令部承認，事發時飛機上動力全部喪失，供電系統也失效，原因還要後續調查。

空軍司令部督察長虞德忠表示，失事的勇鷹機機體飛行時數180小時，兩具發動機時數分別為251及252小時，去年出廠至今，機身與發動機均無重大故障。事發時當地能見度7哩、1200呎稀雲、3000呎疏雲、6000呎裂雲，符合訓練天氣標準。

空軍同時播放漢翔即時監控系統回放的動畫，顯示失事教練機於當天8點38分起飛離地約2000呎、空速約300浬時，明顯感覺推力喪失，經檢查發動機儀表，各項數據持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，隨即呼叫並啟動彈射逃生，據飛行員回憶，跳傘時速度大約210浬，高度低於2000呎。

虞德忠指出，失事調查方面目前尚無法完全排除鳥擊等環境因素，不過據飛行員口述並未聞到異味、焦臭味或發動機抖動，不過明顯感到推力喪失「像踩剎車一般」，目前調查階段還無法完全排除鳥擊或故障因素。

另一方面，失事教練機出現顯示器消失的狀況，虞德忠說，這代表電力供應出問題，但不能臆測是因電力供應異常或發電機出狀況造成失事。同時，媒體也質疑，現代戰機應有緊急動力單元（EPU）可在緊急時供應飛機緊急處置時所需的電力，空軍司令部後勤處長田忠儀少將承認，發動機應該有備援系統，但當時已經失效，完全無任何動力，造成的原因還需要持續調查。

田忠儀解釋，戰機發動機運轉時會透過控油器帶動發電機供電，勇鷹機的F124發動機具有主控制器（Primary control unit, PCU)及副控制器（Alternate control unit, ACU），電氣系同時有兩具發電機及電瓶，但從事故資訊看，兩具發動機失效後，發電機也伴隨失效，原因還要後續調查。

虞德忠說，目前已經請海巡透過聲納尋找並定位失事教練機，接下來將啟動緊急採購進行打撈作業。目前飛行員還在進行學科、模擬機複訓，飛機也針對可能事故原因進行特檢，很快就會復飛。至於漢翔去年延宕交機，依照合約也有罰則，會依合約處理。

勇鷹 發電機 空軍

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