快訊

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

全民看光光？馬斯克要查美國國稅系統引資安危機

勇鷹失事墜海 空軍仍無法完全排除鳥擊

中央社／ 台北18日電

空軍1架勇鷹高教機15日因雙發動機失效墜海於志航基地東北方海域，飛行員林瑋少校跳傘獲救。針對雙發動機失效情況罕見，空軍今天表示，納編漢翔公司等成立事件調查編組，目前仍無法完全排除鳥擊因素。

國防部今天召開例行記者會，由空軍司令部督察長虞德忠少將進行「空軍0215專案簡報」，林瑋獲救後於台東馬偕醫院各項檢查均正常，已於昨天出院，後續將赴國軍醫院進行身心復健檢查及適飛評估。

虞德忠指出，依據訪談飛行員林瑋口述，勇鷹高教機起飛離地後，在高度約2000呎、空速約300浬時，明顯感受到推力喪失，檢查發動機儀表，各項數值持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，林瑋隨即呼叫「MAYDAY（求救訊號），雙發動機失效」兩次，立即致動彈射座椅跳傘逃生，彈射跳傘當時速度約210浬，高度低於2000呎，跳傘位置位於志航基地050方位4浬。

針對勇鷹機體搜尋情況，虞德忠說明，海巡署海巡艇15日在跳傘位置東北面約1浬位置，撈獲左機翼部分機體殘骸，空軍16日已協請海巡艇攜帶器材搜尋先進型殘存記憶單元（黑盒子）及定位機體位置，目前已啟動打撈緊急採購作業，由空軍擇派隨船人員執行定位與打撈，交專案小組調查失事原因。

虞德忠表示，空軍已於15日暫停勇鷹高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，並納編漢翔公司及各專業成立事件調查編組，就環境、機械、人因等面向，邀集運安會、民航局及學界，共同調查事件肇因。

媒體關切雙發動機失效情況罕見，是否有可能是鳥擊所造成。虞德忠說明，目前調查沒有辦法完全排除鳥擊的可能，但林瑋口述飛行時沒有聞到異味或是焦臭味，當時的情況就是「發動機推力喪失」。

至於勇鷹墜海前顯示器均消失無顯示的情況，虞德忠表示，顯示器消失就是電力供應出問題，但不能就直接臆測是發電機異常導致失事，發動機失效會發生的狀況非常多。

對於勇鷹高教機停飛對於飛行員訓練的影響，虞德忠表示，目前飛行員換裝訓練不會受到影響，但也不可能無限期停飛，將盡快查明原因並做完特檢和相關訓練，在安全無虞的情況下盡速復飛。

勇鷹 空軍 跳傘

延伸閱讀

彈射椅救飛官第7777號在台灣 英商意外扯出勇鷹稱呼紊亂問題

勇鷹失事與鳥擊相關？ 空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

墜海勇鷹至今無痕跡 空軍前副司令張延廷曝原因

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

相關新聞

涉施壓李文忠性平案當事人 國防院副執行長遭停職

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，除了國防部將相關官員調職外，國防院證實...

勇鷹墜海發動機、發電機全失效 空軍仍無法排除鳥擊

空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部今天表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。空軍司令部承認，事發時飛機上動力...

傳台美洽談百億美元軍售 國防部：審慎評估 非唯一管道

賴總統宣布編列特別預算將國防總體支出提升到GDP的3%以上，同時傳出台灣已經與華府方面商談軍購。國防部表示，對於匿名說法...

國安人士：既有計畫提列特別預算 國防預算有更多空間軍購

賴清德總統日前召開國安高層會議後拍板，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國安人士進一步指出，特別預算需要已成...

抗戰勝利80年／揭淞滬戰役魚雷攻日艦真相 僅人名正確

2025年是中華民國反抗日本軍事侵略勝利80周年，海軍司令部發行月曆，以紀念抗戰為主題，其中錯誤卻不少。海軍曾在淞滬戰役期間，出動魚雷艇冒死攻擊日本海軍出雲軍艦，但這次攻擊行動其實沒有命中出雲艦，反而是魚雷艇遭到出雲艦開火擊沉。究竟其中真相與過程為何？又與日本戰後公布出雲號航行日誌的記載有何落差？資深記者高凌雲為你揭開。...

路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武

路透社引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。