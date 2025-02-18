傳台美洽談百億美元軍售 國防部：審慎評估 非唯一管道

賴總統宣布編列特別預算將國防總體支出提升到GDP的3%以上，同時傳出台灣已經與華府方面商談軍購。國防部表示，對於匿名說法不予評論，特別預算的編列還在規劃評估中。國防部強調，會依據敵情威脅、戰備急需性等需求來審慎評估，軍購不會是唯一管道。

賴總統宣布將編列特別預算將國防總體支出提升到GDP的3%以上，以向美國川普政府展現自我防衛的決心，外媒報導引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，台灣正在跟華府方面商談軍購。另一方面，也傳出賴政府可能已經編列在國防預算的重大軍事投資案，如潛艦國造預算2840億元、岸置魚叉飛彈系統預算866億餘元等改列特別預算。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，針對外媒的匿名引述不予評論，對於特別預算的編列目前還在研析及整體規劃評估中。翁予桓指出，關於建案項目，在尚未完成建案、未獲得預算之前都會不透露。

翁予桓說，國防部每年依據敵情威脅，滾動式調修兵力整建計畫，針對兵力整建項目，依軍購、商售、自製等三方式來籌獲，他強調軍購不是唯一管道，會依據需求選擇最適宜做法。

翁予桓強調，國軍目前的兵力整建規劃，是依據敵情威脅審慎評估籌獲項目，重點在於建構不對稱戰力、強化防衛韌性，提升後備戰力以及有效應對灰色地帶，只要能滿足建軍重點的武器裝備都是國防部的標的。在特別預算方面，同時要考慮敵情威脅、戰備急需、武器裝備產能以及交貨期程來審慎評估規劃，以符合特別條例的需求。

國防部發言人孫立方表示，國防預算的編列有一定原則，其他細部規畫的內容還在依據敵情、戰備需要、戰力評估等要項做細部規劃，有具體方向後會在對外說明。他指出，不管特別預算或年度國防預算，都是來自國家財力的挹注，必須依照政府整體政策指導，同時如何爭取全民支持很重要，如何與全民溝通也是國防部接下來必須要做的事。