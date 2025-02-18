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國安人士：既有計畫提列特別預算 國防預算有更多空間軍購

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導

賴清德總統日前召開國安高層會議後拍板，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國安人士進一步指出，特別預算需要已成案才可以提出，國防部會把既有計畫提列到特別預算中，並把一般預算空間騰挪出來，進行更多軍事採購或必要規畫。

為了因應美國川普政府的新政策作為，賴總統14日召集國安高層會議。賴總統在會後表示，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。

國安人士指出，在持續國防改革上，當前局勢挑戰面臨威權主義集結問題，從中國過剩產能、不公平競爭，對中小企業、製造與高科技產業造成衝擊；或是中國持續以地緣政治上的僵局與美國談判，透過誘拉或其他方式分化民主陣營；以及中國在東海、南海各種軍事與灰色地帶襲擾，並以各種型態增加施壓或踩紅線等。

國安人士表示，國際民主盟友也進行聯合演習因應，如近日美菲聯合演習、或是即將登場的一系列鐵拳25兩棲演習等，民主國家團結合作，共同管理來自威權集團風險，同理可證，台灣在當前總體防衛工作上，提升台灣國防預算至關重要。

國安人士說，過去幾年，台灣在短時間大幅提升國防預算，但因台灣總體經濟持續進步、GDP基數擴大，即便國防預算增加，但因為基底增加，所以占比不到3%。

賴總統提出國防預算達到GDP3%，國安人士說，這是重要宣示，持續對國際社會釋出台灣強烈自我防衛決心的訊息。特別預算需要已成案才可以提出，據了解，國防部會把既有計畫提列到特別預算中，並把一般預算空間騰挪出來，做更多採購或必要規畫；目前國防部規畫中，細節後續預計會由國防部對外說明。

熟悉國防外交的民進黨內人士表示，特別預算需要已成案才可以提出，包括既有的潛艦國造等計畫，當然都可能提列到特別預算。

據了解，賴政府希望透過特別預算方式，增加國防經費，一方面是為了回應美方對台灣應增加自我防衛的期待；在國內層次，因為立法院朝小野大的生態，一般預算恐遭在野黨杯葛，因此執政高層希望透過特別預算方式，能快速提升我國的國防預算。

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