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勇鷹失事 漢翔：未接獲停產指示
勇鷹高教機失事意外，漢翔昨表示已參與空軍專案調查小組，靜待調查結果，目前未接獲要求高教機停產指示。漢翔仍持續為國內軍工產業打拚，領軍國內廠商組成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」搶攻海外訂單。
漢翔昨發出三點聲明，表示肇因調查由空軍主導，漢翔已派遣大型工程及飛安團隊進駐正全力配合辦理，有關事故原因判斷，現階段不做任何評論。
外界質疑「位於岡山發動機廠生產線的Nadcap認證過期，嚴重影響該廠交貨」，漢翔指出，所謂Nadcap製程認證為國際航空製造業針對特定製程的第三方認證查核，為例行性年度工作，這次查核雖有缺失，但是均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與這次失事無關，更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」。
其次，漢翔揩勇鷹高教機每年維修費用驚人是錯誤訊息，空軍已向立法院澄清，勇鷹高教機後勤維保合約形式與IDF、F-16、幻象2000等三型機不同，金額計算方式不同，若採相同方式計算機隊維持費用，勇鷹高教機均低於三型主力戰機。
空軍司令部表示，今年度編列廿八億六九五○萬四千元，包括「發動機能量籌建」九億七四○○萬元，由漢翔轉移廠級維修技術，建立空軍自主維修能量，屬一次性需求；其餘開支為「機隊維修保護」，辦理機隊委商保修與器材補充，係以年度飛訓時數為基礎，相較F-16等戰鬥機，並無較高。
另外傳漢翔為滿足每年交機目標趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連。漢翔說，每項產品交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準。
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