頻在台海戰備警巡 國防部譴責中共妄圖將台海變內海

近期美國、加拿大等國軍艦重啟在台灣海峽自由航行，共軍因此發起多次「聯合戰備警巡」進行威嚇，並有多架次、艘次軍機、艦越過海峽中線舉動，國防部今天下午發布新聞稿譴責共軍，強調台灣海峽絕非中國主權範圍。友盟國家在此自由航行，正是以具體行動，凸顯台灣海峽法律地位，證明中共才是當前和平穩定「唯一且最大」的威脅。

中共解放軍昨天在台灣周邊海空域發動「聯合戰備警巡」，依據國防部統計，到今天早晨6時為止，過去24小時內，共有48架次共機出海，其中28架次越過海峽中線及延伸線；海上有軍艦9艘、公務船1艘，研判與加拿大軍艦近日航經台灣海峽有關。

國防部今天下午發布新聞稿，批評共軍以近日美加等國軍艦航經台海為由，發動聯合戰備警巡。新聞稿並稱，台灣海峽絕非中國主權範圍。友盟國家在此自由航行，正是以具體行動，凸顯公認的客觀事實。中共惡意扭曲我法律定位，片面頒布相關「法令」，意圖形塑「台海問題內政化」的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全。

國防部進一步指出，台海和平穩定不只涉及台灣，更是全球自由民主國家共同關切的議題。共軍任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對全球安全造成實質威脅、破壞和平穩定，坐實「中國威脅論」、「麻煩製造者」惡名。國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力；運用聯合情監偵手段，嚴密掌握周邊海、空域動態，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國防安全。