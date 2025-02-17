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漢翔發布3點聲明 回應「勇鷹1130機事件」疑慮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔公司生產國造勇鷹高教機。圖/本報資料照片
漢翔公司生產國造勇鷹高教機。圖/本報資料照片

漢翔（2634）17日發布3點聲明，說明「勇鷹1130機事件」：

本次事件的肇因調查，由空軍主導，漢翔現正全力配合辦理。有關事故原因判斷，現階段不做任何評論。

事件發生以來，諸多揣測，其中少數議題偏離事實3點說明如下。

首先「位於岡山發動機廠生產線的Nadcap認證過期，嚴重影響該廠交貨」，漢翔表示，所謂Nadcap製程認證為國際航空製造業針對特定製程之第三方認證查核，此為例行性年度工作，本次查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與本次勇鷹1130機事件無關。更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」。

其次，「勇鷹高教機每年維修費用太驚人」，更為錯誤訊息，空軍原已針對此點向立法院澄清，表示勇鷹高教機後勤維保合約形式與IDF、F-16、幻象2000等三型機不同，金額計算方式亦不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於三型主力戰機，並無所謂勇鷹維保費用過高之事。

第三，「漢翔公司為了滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連」，完全與事實不符，漢翔每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。

本次事件發生以來，漢翔派遣大型工程及飛安團隊進駐，配合空軍進行客觀之肇因分析。

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