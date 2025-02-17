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獨／防賊艇趁平流霧滲透 海巡機動紅外線熱影像車曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡熱像儀機動車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統。圖／白姓讀者授權使用
海巡熱像儀機動車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統。圖／白姓讀者授權使用

每入春後在北部一帶出現的平流霧，近日掩蓋淡水河口與林口海岸，海巡署北部分署所屬的機動式紅外線熱影像車首度曝光，被目擊部署在接近八里後坑一帶海岸，升起熱像儀監控海面，機動車與淡水河口固定設置的同型熱像儀形成犄角，裝備鏡頭能穿透霧氣，監偵範圍全面涵蓋淡水河口左、右側各15公里的海面，避免不明船艇趁濃霧滲透近岸。

這型機動式紅外線熱影像車，是在海巡署「固定式及機動式紅外線熱影像系統籌建計畫」內所採購，全計畫是自2024-2025年間，在金門、馬祖、澎湖等地區5處設置固定式紅外線熱影像設備，同時於今年完成本島5輛機動式紅外線熱影像車部署。這型軍規熱像儀因國安需要，其中一部被調整到淡水河口部署，年前甫安裝完畢。

這型海巡機動式紅外線熱影像車昨日被目擊部署在八里太平里後坑一處臨海的宮廟前，緊臨61號快速道路。此地接近去年下旬一名陸客駕橡皮艇接近、自行報警而後登陸的突破點。

首度曝光的熱像儀機動車，載具為民規皮卡，熱像儀裝配在後貨斗上，具有升降桿，可配合地形條件調節高低，也可將車輛停放於隱蔽物之後，僅伸高觀測桿進行監控，熱像儀可左右大幅旋轉，最快速率約1秒30度。裝備撤收觀測桿完全收起後，可完整收入皮卡後貨斗進行移動。熱像儀機動車完成監偵任務後，循61號快速道路下涵洞，自台15線遁入林口山中。

海巡機動式紅外線熱影像車配備的是美商Teledyne FLIR廠生產的高清晰中程監視系統，有AI技術，能在惡劣天氣條件探測海上非法活動，直接錄影存證，還能主動分析和影像處理功能，能分析15公里內船舶航線、船艏編號、船上人員活動等，近日平流霧干擾守望哨人員瞭望能力，這型熱像儀具備可穿透霧氣的性能，能監偵霧裡的船舶活動。

熱像儀機動車昨日被目擊部署在八里太平里後坑一處臨海的宮廟前，啟動熱像儀對海面實施監控。圖／白姓讀者授權使用
熱像儀機動車昨日被目擊部署在八里太平里後坑一處臨海的宮廟前，啟動熱像儀對海面實施監控。圖／白姓讀者授權使用

海巡署 淡水河 監控

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