彈射椅救飛官第7777號在台灣 英商意外扯出勇鷹稱呼紊亂問題

空軍志航基地編號1130的勇鷹教練機日前失事,飛官林瑋少校跳傘逃生。彈射椅製造商英國馬丁貝克公司在其公司網站宣告飛官林瑋是第7777個獲救飛官,卻意外扯出國軍自製機種稱呼紊亂問題。

根據馬丁貝克公司官網以英文書寫飛官獲救更新資訊,馬丁貝克的聲明為:On Saturday 15th February, a RoCAF AT-5 Brave Eagle crashed off the coast of Taitung. The pilot successfully ejected using the Martin-Baker X12J Ejection Seat.(2月15日星期六,一架中華民國空軍的AT-5勇鷹型機,在台東外海失事,飛行員成功運用馬丁貝克的X12J彈射椅逃生。)

依據從1970年代中興號教練機以來的慣例,國造機種的型號分為三段,第一段英文字母代表用途,第三段數字是序號,中間第二段的兩個字母,則是中文名稱的英文拼音縮寫。例如中興號是T-CH-1,T是教練,CH是「中興」的拼音。同樣道理,自強號教練機與經國號戰鬥機,正式名稱分別為AT-TC-3與F-CK-1,然而前者往往只稱AT-3,後者常只稱經國號或IDF:事實上,IDF是「自製防衛戰鬥機」的縮寫,理論上是開發計畫名稱而非機種型號,等同美軍在ATF(先進戰術戰鬥機)計畫下推出F-22、JSF(聯合打擊戰鬥機)推出F-35。

勇鷹教練機的開發計畫名為先進噴射教練機(AJT),正式名稱為T-BE-5,BE是Brave Eagle(勇鷹)的縮寫,以其取代中文拼音YY。至於AT-5,是蔡政府初期指示研發高教機時,漢翔方面曾經出現的暫時稱呼。後來將A(攻擊)拿掉,應該是鑑於在現代戰場上,勇鷹已經不足以擔任打擊角色,一如空軍曾為AT-3成立夜攻中隊,最後經過評估也裁撤單位,回歸教練本務。

至於軍方目前的稱呼,包括前天公告1130號機失事,官方新聞稿也逕自以「AJT」稱之,而未用T-BE-5或T-5。道理類似經國號戰機,經常只稱IDF或經國號,至於F-CK-1反而少用,更沒人稱F-1。

很顯然,由於勇鷹的稱呼實在太多元,連身為彈射椅供應商的馬丁貝克,也搞不清楚正確型號。