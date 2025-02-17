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彈射椅救飛官第7777號在台灣 英商意外扯出勇鷹稱呼紊亂問題

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
馬丁貝克公司已經宣告，日前失事的中華民國勇鷹教練機，是該公司彈射椅第7777次救人紀錄。圖/Martin Baker
馬丁貝克公司已經宣告，日前失事的中華民國勇鷹教練機，是該公司彈射椅第7777次救人紀錄。圖/Martin Baker

空軍志航基地編號1130的勇鷹教練機日前失事，飛官林瑋少校跳傘逃生。彈射椅製造商英國馬丁貝克公司在其公司網站宣告飛官林瑋是第7777個獲救飛官，卻意外扯出國軍自製機種稱呼紊亂問題。

根據馬丁貝克公司官網以英文書寫飛官獲救更新資訊，馬丁貝克的聲明為：On Saturday 15th February, a RoCAF AT-5 Brave Eagle crashed off the coast of Taitung. The pilot successfully ejected using the Martin-Baker X12J Ejection Seat.（2月15日星期六，一架中華民國空軍的AT-5勇鷹型機，在台東外海失事，飛行員成功運用馬丁貝克的X12J彈射椅逃生。）

依據從1970年代中興號教練機以來的慣例，國造機種的型號分為三段，第一段英文字母代表用途，第三段數字是序號，中間第二段的兩個字母，則是中文名稱的英文拼音縮寫。例如中興號是T-CH-1，T是教練，CH是「中興」的拼音。同樣道理，自強號教練機與經國號戰鬥機，正式名稱分別為AT-TC-3與F-CK-1，然而前者往往只稱AT-3，後者常只稱經國號或IDF：事實上，IDF是「自製防衛戰鬥機」的縮寫，理論上是開發計畫名稱而非機種型號，等同美軍在ATF（先進戰術戰鬥機）計畫下推出F-22、JSF（聯合打擊戰鬥機）推出F-35。

勇鷹教練機的開發計畫名為先進噴射教練機（AJT），正式名稱為T-BE-5，BE是Brave Eagle（勇鷹）的縮寫，以其取代中文拼音YY。至於AT-5，是蔡政府初期指示研發高教機時，漢翔方面曾經出現的暫時稱呼。後來將A（攻擊）拿掉，應該是鑑於在現代戰場上，勇鷹已經不足以擔任打擊角色，一如空軍曾為AT-3成立夜攻中隊，最後經過評估也裁撤單位，回歸教練本務。

至於軍方目前的稱呼，包括前天公告1130號機失事，官方新聞稿也逕自以「AJT」稱之，而未用T-BE-5或T-5。道理類似經國號戰機，經常只稱IDF或經國號，至於F-CK-1反而少用，更沒人稱F-1。

很顯然，由於勇鷹的稱呼實在太多元，連身為彈射椅供應商的馬丁貝克，也搞不清楚正確型號。

勇鷹 教練

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