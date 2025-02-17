加拿大軍艦航經台海 中共51機艦船擾台

台北圓山飯店前方山坡有座太原五百完人招魂塚，紀念1949年山西太原陷共時，代理山西省省主席梁敦厚以下500名幹部，集體自盡成仁。政府遷台初期，宣揚五百完人事蹟，隨著政治氛圍轉變，亡者名單被發現與實際情況有落差，五百完人塚因歷史建築身分保存，但已漸為世人淡忘。 （珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980）

2025-02-17 07:30