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加拿大軍艦航經台海 中共51機艦船擾台

中央社／ 台北17日電

加拿大軍艦昨天航經台海國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機41架次，其中28架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦9艘、公務船1艘，總計中共51機艦船，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午10時55分至晚間11時，在北部空域偵獲中共2架次主、輔戰機，其中1架次逾越海峽中線；上午7時5分至晚間10時55分在台灣海峽空域偵獲中共22架次主戰機及無人機，其中10架次逾越海峽中線；另在西南空域於上午10時15分至晚間10時30分偵獲中共17架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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