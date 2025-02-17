勇鷹失事飛官 最快今天出院

勇鷹教練機剛升空就因發動機失效而墜海，由於勇鷹採雙發動機設計，同時故障的可能性微乎其微。專家推測，若非異物損害，發動機同時失去推力的原因，可能出自油路系統的軟硬體故障，或是遭遇單發動機失效等緊急狀況時處置有誤。不過，目前訊息有限，任何原因都還不能排除。

失事墜海的空軍飛訓部少校訓練官林瑋，跳傘獲救後被送往台東馬偕醫院治療，狀況穩定，最快今天出院。

空軍內部消息指出，僚機返航後表示，曾在空中看到鳥群，若發生鳥擊之類外部異物傷害（FOD），導致發動機熄火，發動機必定經歷激烈衝激，但飛官並未回報發生類似狀況，而是剛起飛不久，發電機警示燈就亮起，發動機轉速快速持續下滑，直到失去推力。由於此時飛機升空僅一分鐘，高度不足以進行重新啟動程序，因此直接彈射跳傘。

勇鷹使用兩具F124發動機，每具推力六千三百磅，是經國號戰機發動機的無後燃器版，製造者是漢翔與美商漢威（Honeywell）合組的國際渦輪發動機公司（ITEC）。除了勇鷹之外，國軍原本計畫引進的義大利M-346，或是捷克L-159，多種高級教練機均使用。

空軍司令下令同機型暫時停飛，承造國機國造的漢翔公司也協同調查。漢翔表示，勇鷹高教機失事調查，由空軍主導，該公司配合辦理，現階段不便做任何說明。

軍方及海巡在失事點搜尋仍未發現油漬及機骸，空軍前副司令張延廷說，不排除機體保持相當完整。軍方表示，將調派具聲納接收功能的艦艇展開機骸搜尋標定，一旦標定位置完成，就會委請民間打撈公司盡快將機體打撈上岸釐清意外原因。

失事飛官林瑋昨仍住院觀察，家屬及軍方人員都在身邊陪伴照顧，台東馬偕醫院指出，林瑋狀況良好，經X光檢查沒有肺炎情形，今天會再照一次X光，若無問題就可安排出院。