勇鷹失事與鳥擊相關？ 空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

空軍編號1130的空軍T-BE-5勇鷹教練機，昨天上午自台東志航基地剛起飛不久，就熄火失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘獲救。由於勇鷹係採雙發動機設計，兩具發動機同時故障，可能性微乎其微，有人懷疑可能與鳥擊有關。不過，空軍內部消息稱，據飛官回報未發生發動機吸入異物會有的明顯衝激。

勇鷹教練機因雙引擎同時故障失事，讓人聯想到是否類似日前韓國濟州航空務安空難，因為吸入鳥群，導致兩具發動機都失效？

軍方內部消息指出，當天跟隨1130號機的僚機事後回報，起飛時空域曾發現鳥類。但若因鳥擊造成發動機外部異物傷害（FOD），甚至本身零件斷落的內部異物傷害（IOD），發動機都會出現明顯的衝激（指發動機因壓縮器內的氣流不順暢，而在未熄火前所發生的一種週期性喘振現象），但據飛官回報，當時並未出現類似狀況。而是剛起飛不久，發電機警示燈就亮起，發動機轉速快速持續下降，直到失去推力。此時飛機升空僅1分鐘，高度不足以進行重新啟動程序，因此直接彈射跳傘。

專家推測，如果並非FOD或IOD，導致兩具發動機同時故障，可能導致同時失去推力的原因，可能出自油門的控制軟體，或是單發動機失效時處置有誤。不過目前官方公布訊息甚少，外界只能依基本原理推測，任何原因都還不能排除。

勇鷹使用兩具F124發動機，是經國號戰機所用TFE1042發動機的無後燃器版，生產者是美商漢偉（Honeywell）與我國漢翔合組的國際渦輪發動機公司（ITEC）。F124廣泛用於次音速噴射教練機，除了勇鷹之外，我國差點引進的義大利M-346，或是捷克L-159，也以其為動力來源。