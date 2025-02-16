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加拿大軍艦過台海 共軍再度發動戰備警巡
國防部16日中午13時40分發布新聞稿表示，自上午10時50分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總計24架次，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
今年以來，台海當面共軍已經實施過七次聯合戰備警巡，時間分別是1月2、7、14、22日，以及2月2、5、16日。
此外，外交部中午發布新聞稿，加拿大哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）於16日通過台灣海峽，外交部對加國再次以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，表示歡迎與肯定。至於國防部方面，至今尚未對此消息發布聲明。
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