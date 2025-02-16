外交部：加拿大軍艦航經台海 堅定維護和平穩定

外交部表示，加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」今天通過台灣海峽，這是加拿大軍艦今年首度穿越台海，也是2022年以來第6度航經台海，持續展現加拿大以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部下午發布新聞稿表示，加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）於16日通過台灣海峽，對於加拿大再次以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

外交部指出，此次為加拿大軍艦今年首度穿越台灣海峽，也是加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，第6度派遣軍艦航經台海，持續展現加拿大以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部表示，面對中國的各項侵擾，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張，並深化與理念相近國家的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。