勇鷹墬海前的「砰！」聲非發動機故障聲？專家：彈射

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機昨天上午在都蘭鼻外海失事墬海，失事時「砰！」的一聲引起民眾注意，並認為是發動機故障失效發出巨響。不過，空軍前副司令張延廷則表示「應是彈射的爆炸聲」。軍方則不做回應。

張延廷說，座艙彈射椅加上飛行員重量，隨便都超過100公斤以上，要能在瞬間將人椅彈射出座艙外，推進火箭需要的噴射能量非常大，他認民眾聽到砰聲，應是為這架勇鷹彈射動作的爆炸聲，較符合民眾目擊的時間點。

他表示，這架勇鷹彈射爆炸動作的高度很低，且距離事發點附近的社區近，因此，爆炸彈射出去的聲響經過空中傳導，當地居民自然就會聽到砰的聲響，又看到飛機墬海，就會以為是發動機故障的爆炸聲，但這還是要軍方釐清。

昨天勇鷹失事時砰的一聲引起附近居民注意，有人目睹戰機平行往海平面飛，之後往下掉，不是自然的飛行，以為是特別訓練，後來看見降落傘才知失事。軍方對於外界的論述不做回應，對飛機事故原因持續調查釐清。