12共機艦、1空飄氣球在台海周邊活動 國軍嚴密應處

余雅倫從事特戰任務6年，曾主動報名體能幹部訓練班，她拔階受訓以第一名結訓。她率領男性士官兵，模擬攻堅搶救人質，都成為女性在特戰部隊歷史上第一。 資深記者洪哲政整理了我國女性軍官在特戰部隊的一切，也告訴你台灣唯一還未有女性的兵種。

2025-02-16 07:30