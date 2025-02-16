快訊

台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

24吋電腦螢幕想寄出國用！網急阻止 曝3方法更省事：買這牌子很便宜

勇鷹高教機墜海專家疑鳥擊 嘉義基地：有設驅趕小組

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／報系資料照
首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／報系資料照

空軍1架勇鷹高教機昨天墜海，專家分析，雙發動機失效原因有可能是鳥擊，空軍司令部下令飛安特檢，首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，配置蜂鳴器、無人機等設備，戰機起飛避開鳥群飛行高度區域。

軍方人員說，每天清晨起床，空軍基地驅鳥車蜂鳴器發出巨大聲響，為維護戰機起降及場面滑行過程飛航安全，空軍基地飛管分隊，以輕型戰術輪車作為驅鳥車，執行每天戰機飛行前例行驅鳥作業，每當戰機起飛前半小時，飛管分隊官兵來回在跑滑道上利用驅鳥車執行驅鳥，並徒步目視，嚴防異物入侵跑道及滑行道。

勇鷹高教機失事原因還在調查釐清，前空軍副司令張延廷接受媒體訪問說，造成發動機失效原因，包括壓縮器失速、附件齒輪箱齒輪咬死、滑油系失效、主控油系失效、鳥擊等多項因素，在起飛階段發動機若吸入小螺絲或是異物，也會導致壓縮器失速、失效，導致發動機失去動力。

軍方表示，防鳥擊是機場重要飛安工作，嘉義基地是軍民合用機場，民航局補助清除周邊鴿舍，禁止養鴿，每年冬夏有不同候鳥，鳥群約在1000英尺高度下飛行，戰機起飛拉升避鳥群飛行區域高度，為驅趕鳥，設驅趕小組，配置蜂鳴器、無人機等設備，視鳥群採取不同驅趕作為。

面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機升級F-16V，2021年第四聯隊首支

完成接裝，構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，F-16Ｖ戰力大躍進。

首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／聯合報資料照片
首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／聯合報資料照片
首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／聯合報資料照片
首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，圖為去年8月基地開放演練情形。圖／聯合報資料照片

F-16V 戰機 空軍

延伸閱讀

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

基隆農會農事小組及會員代表女性增多 現任理事長退休

嘉義大埔地震 台南玉井文化大廈毀損再開放取物

清泉崗基地30多年前首次人被戰機吸入 傳頭顱不見軍方不證實

相關新聞

勇鷹高教機失事墜海 飛官跳傘獲救

空軍飛訓部少校訓練官林瑋昨天上午駕駛機號一一三○的勇鷹高教機，從台東志航基地起飛不久後，因雙發動機失效，高教機墜落離基地...

賴總統籲補救凍刪的國防預算 挨批情勒

空軍一架勇鷹高教機昨天失事，賴清德總統表示，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救，表達對國軍百分之百支持。對此...

冷眼集／別把爭取國防預算當勇鷹墜機遮羞布

空軍志航基地一架勇鷹高級教練機昨天起飛執行任務時，因雙發動機失效墜海。這已經是半年內第二起戰機失事，賴清德總統第一時間不...

勇鷹高教機墜海專家疑鳥擊 嘉義基地：有設驅趕小組

空軍1架勇鷹高教機昨天墜海，專家分析，雙發動機失效原因有可能是鳥擊，空軍司令部下令飛安特檢，首支升級接裝F-16VＢＬＫ...

台特戰隊巾幗不讓鬚眉 女連長率男兵戰訓成國軍之光

余雅倫從事特戰任務6年，曾主動報名體能幹部訓練班，她拔階受訓以第一名結訓。她率領男性士官兵，模擬攻堅搶救人質，都成為女性在特戰部隊歷史上第一。 資深記者洪哲政整理了我國女性軍官在特戰部隊的一切，也告訴你台灣唯一還未有女性的兵種。

又傳空軍意外 一圖看勇鷹失事救援45分鐘

空軍飛訓部少校訓練官林瑋昨天上午駕駛機號1130的勇鷹高教機，從台東志航基地起飛不久後，因雙發動機失效，高教機墜落離基地5浬的都蘭鼻海域，飛官林瑋跳傘獲救。這是勇鷹機自2021年交付空軍以來第一起重大失事意外，昨失事的高教機去年才交機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。