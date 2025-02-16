勇鷹高教機墜海專家疑鳥擊 嘉義基地：有設驅趕小組
空軍1架勇鷹高教機昨天墜海，專家分析，雙發動機失效原因有可能是鳥擊，空軍司令部下令飛安特檢，首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型的空軍嘉義基地第四聯隊，平日落實防鳥擊飛安，設驅趕小組，配置蜂鳴器、無人機等設備，戰機起飛避開鳥群飛行高度區域。
軍方人員說，每天清晨起床，空軍基地驅鳥車蜂鳴器發出巨大聲響，為維護戰機起降及場面滑行過程飛航安全，空軍基地飛管分隊，以輕型戰術輪車作為驅鳥車，執行每天戰機飛行前例行驅鳥作業，每當戰機起飛前半小時，飛管分隊官兵來回在跑滑道上利用驅鳥車執行驅鳥，並徒步目視，嚴防異物入侵跑道及滑行道。
勇鷹高教機失事原因還在調查釐清，前空軍副司令張延廷接受媒體訪問說，造成發動機失效原因，包括壓縮器失速、附件齒輪箱齒輪咬死、滑油系失效、主控油系失效、鳥擊等多項因素，在起飛階段發動機若吸入小螺絲或是異物，也會導致壓縮器失速、失效，導致發動機失去動力。
軍方表示，防鳥擊是機場重要飛安工作，嘉義基地是軍民合用機場，民航局補助清除周邊鴿舍，禁止養鴿，每年冬夏有不同候鳥，鳥群約在1000英尺高度下飛行，戰機起飛拉升避鳥群飛行區域高度，為驅趕鳥，設驅趕小組，配置蜂鳴器、無人機等設備，視鳥群採取不同驅趕作為。
面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機升級F-16V，2021年第四聯隊首支
完成接裝，構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，F-16Ｖ戰力大躍進。
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