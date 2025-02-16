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現場目擊／高教機往下掉 還以為是特訓

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東報導
勇鷹高教機墜落在都蘭鼻外海，海巡署兩艘艦艇在失事的海域來回搜尋機體殘骸。 記者尤聰光／攝影
勇鷹高教機墜落在都蘭鼻外海，海巡署兩艘艦艇在失事的海域來回搜尋機體殘骸。 記者尤聰光／攝影

空軍一架勇鷹高教機昨天墜落台東都蘭鼻海域，離岸約四、五百公尺，失事時「砰！」的一聲引起都蘭部落居民注意，有人目睹高教機在海面平飛後往下掉，以為是特別訓練，看見降落傘始驚覺失事。部落族人說，都蘭鼻海域不深，機體有機會打撈上岸。

都蘭部落張姓男子說，昨天早上八點卅九分，在家聽見「砰！」一聲，覺得跟平常聽到的戰鬥機飛行聲音不同，連忙跑到二樓觀看，發現外海有降落傘往下飄，趕緊打電話報警，十幾分鐘後即聽見直升機來現場救援。

林姓女子說，住家附近常見戰機飛行訓練，昨天聽見砰的聲音，她往海的方向看，看見一架戰機在海面上平飛後往下掉，「感覺不是自然的飛行」；後來看見天空有降落傘打開，驚覺好像失事了，當時還有第二架戰鬥機環繞飛行一陣子後才離開。

二○二○年十月二十九日也有一架Ｆ-五Ｅ戰機墜落在此海海域，隔年四月底就被打撈上岸，未被強勁的海流拖走，也沒被堅硬礁石破壞。

當地林姓族人表示，都蘭鼻海域深度大約二、三百公尺，相較於一千公尺以上海溝不算深，且海底地形一直往南延伸到加路蘭及富岡外海，有機會和四年多前墜海的Ｆ-五Ｅ一樣順利打撈上岸。

空軍一架勇鷹高教機昨天在台東都蘭鼻外海墜海，軍方人員迅速前往失事海邊岸際了解狀況。記者尤聰光／攝影
空軍一架勇鷹高教機昨天在台東都蘭鼻外海墜海，軍方人員迅速前往失事海邊岸際了解狀況。記者尤聰光／攝影

昨天下午三點多，都蘭鼻海域二艘海巡艦艇不斷來回航駛，岸際也突然出現軍用卡車及大批軍方人員，地方議論紛紛，傳出可能發現失事的勇鷹高教機殘骸，海巡及軍方派出艦艇和人員展開打撈和撿拾。

軍方表示，後續打撈作業期程未定案，也還沒有飛機殘骸的訊息，目前依規定派員進行岸際搜尋。

勇鷹 戰機 高教

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