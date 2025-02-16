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林瑋跳傘獲救 英彈射椅救命將達7777人

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
馬丁貝克公司官網累計彈射椅拯救飛行員人數，至今達7776人。圖／馬丁貝克官方臉書粉專
馬丁貝克公司官網累計彈射椅拯救飛行員人數，至今達7776人。圖／馬丁貝克官方臉書粉專

空軍一架勇鷹高教機疑似因雙發動機故障失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘獲救，勇鷹機採用英國馬丁貝克公司生產的Mk十二型彈射椅，也讓該公司彈射椅成功「救命」挽救飛行員性命的成績再向上累積，接下來可望達成「七七七七」的數字。

至發稿為止，馬丁貝克官網首頁的「成功救命」數字累積到七七七六人，為二月十三日美國海軍EA-18G「咆哮者式」電戰機在加州聖地牙哥失事，兩名飛行員獲救，昨天跳傘的空軍勇鷹機應會是第「七七七七」數字。

日前美軍EA-18G跳傘，航迷圈曾引發討論馬丁貝克彈射椅的數字何時會出現「七七七七」數字，也有航迷認為若是雙座機跳傘，就將跳過成為「七七七八」，不過昨天就發生勇鷹機跳傘事件。

根據馬丁貝克官網對Mk十二彈射椅特別介紹，該款彈射椅適用於英國獵鷹式垂直起降戰機、F-CK-1（經國號）戰機及漢翔T-5教練機（勇鷹機）。

官網指出，Mk十二彈射椅改進了低速和不利姿態的恢復能力，尤其透過引進機械控制的多模式選擇器，能夠在速度零至六二五節、從地面到飛機實用升限的高度間，感知空速並相應調整其操作模式，顯著改善了彈射椅的性能。

勇鷹 跳傘

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