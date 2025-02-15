勇鷹失事…賴總統喊救國防預算 洪孟楷：三句不離總預算

賴清德總統今天談及勇鷹高教機失事時，喊話在野黨，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。國民黨立委洪孟楷批評，賴總統三句不離總預算，但國家總預算比去年多700億，卻還繼續製造對立。

洪孟楷表示，藍營自始至終全力力挺守護中華民國的國軍，這點無庸置疑，但這次高教機的意外，除了應該探究是機器問題或是人為因素外，找出根本精進之道，才是從意外中學取教訓的最好方式。

洪孟楷批評，賴總統三句不離總預算，但事實就是今年國家總預算比去年多700億，國防部預算也比去年增加，別人是巧婦難為無米之炊，民進黨政府卻是得了便宜，還要繼續製造對立，人民真的很聰明，別以為這些小動作人民看不懂。