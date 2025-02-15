漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

1架勇鷹高教機今因雙發動機失效失事，飛官跳傘獲救。立法院外交及國防委員會召委林憶君引述漢翔公司內部知情人士消息指出，漢翔因為趕著交機，但現在勇鷹機嚴重故障的發動機，維修進度緩慢，且好幾部發動機，都是非預期損壞的問題，漢翔公司有頗大的麻煩與壓力。

今（15）日上午由台東志航空軍基地起飛的1架機號1130號的勇鷹高教機，由於2具噴射發動機都失效，失事墜毀在基地北面海域，機上飛行員林瑋少校順利彈射跳傘獲救。

賴清德總統今上午到台中探視新光三越百貨氣爆住院傷患前，提及此事，並喊話希望立法院百分之百、毫無保留對國防外交要全力支持。

民眾黨立委林憶君表示，面對中國的威脅，國防外交當然重要，賴清德總統身為三軍統帥，本應確實督導國軍，落實平時演訓的安全作為，但並非藉題發揮，不要只會用「101招」打著「抗中保台」大旗，趁機炒作，更將飛安問題模糊成政治議題，根本就是蓄意為大罷免添柴火，企圖「迫使」在野黨同意編列特別預算。

林憶君說，面對中國威脅，相信國軍都是英勇守護國家，捍衛中華民國的安全；民眾黨絕對百分之百支持國防外交，更是全力支持國防自主及持續深化國際合作的踏實外交，但前提是預算也必須讓國會能夠有效監督，以確保建軍品質。

林憶君透露，此次意外發生，據漢翔公司內部知情人士指出，漢翔因為趕著交機，但現在勇鷹機嚴重故障的發動機，其維修進度又非常緩慢，加上發現好幾部發動機，根本都是非預期損壞的問題，漢翔公司目前確實有頗大的麻煩與壓力。

林憶君進一步說明，勇鷹高教機與經國號戰機一樣都是採用雙發動機，即使有一顆發動機失去動力，仍可倚靠剩餘發動機安全返航，兩顆發動機都失效的機率非常低；加上勇鷹機的發動機都是全新的，理論上甚至比F-16還安全，但據媒體報導，勇鷹高教機近3個月以來，已經發生3起嚴重異物吸入事件。

林憶君分析指出，對飛機而言，發動機吸入異物是非常致命的，因此各機場每天都會做跑道異物清理排除(FOD)，以確保跑道淨空，連續發生嚴重異物吸入的事件，那就明顯的表示，我們空軍的飛安管控與作為，根本就是「螺絲掉滿地」。

林憶君指出，身兼民進黨黨主席的賴清德總統上周(12日)才在黨內中常會提及，盼行政立法兩院長盡速召集協商，在總預算送出前擬定解決之道，賴總統昨天就急著躲在川普背後提出將編列國防特別預算，今天又利用軍機事故企圖模糊焦點；賴清德總統身為三軍統帥，本應確實督導國軍，落實平時演訓的安全作為，而非藉題發揮，企圖將飛安問題轉移焦點，刻意模糊成政治議題。