勇鷹失事賴總統喊救國防預算 林憶君：蓄意為大罷免添柴火

針對勇鷹高教機今在台東外海失事，賴清德總統除表示空軍司令部已組成專案調查小組外，也向在野黨喊話，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。民眾黨立委林憶君批評，賴總統將飛安問題模糊成政治議題，根本就是蓄意為大罷免添柴火，企圖「迫使」在野黨同意編列特別預算。

林憶君表示，面對中國威脅，相信國軍都是英勇守護國家，捍衛中華民國的安全；民眾黨絕對百分之百支持國防外交，更是全力支持國防自主及持續深化國際合作的踏實外交，但前提是預算也必須讓國會能夠有效監督，以確保建軍品質。

林憶君透露，此次意外發生，據漢翔公司內部知情人士指出，漢翔因為趕著交機，但現在勇鷹機嚴重故障的發動機，其維修進度又非常緩慢，加上發現好幾部發動機，根本都是非預期損壞的問題，漢翔公司目前確實有頗大的麻煩與壓力。

林憶君指出，勇鷹高教機與經國號戰機一樣都是採用雙發動機，即使有一顆發動機失去動力，仍可倚靠剩餘發動機安全返航，兩顆發動機都失效的機率非常低；加上勇鷹機的發動機都是全新的，理論上甚至比F-16還安全，但據媒體報導，勇鷹高教機近3個月以來，已經發生3起嚴重異物吸入事件。

林憶君分析，對飛機而言，發動機吸入異物是非常致命的，因此各機場每天都會做跑道異物清理排除（FOD），以確保跑道淨空，連續發生嚴重異物吸入的事件，那就明顯的表示空軍的飛安管控與作為，根本就是「螺絲掉滿地」。

另外，林憶君提及，身兼民進黨主席的賴總統上周才在黨內中常會提及，盼行政立法兩院長盡速召集協商，在總預算送出前擬定解決之道，賴總統昨天就急著躲在美國總統川普背後提出將編列國防特別預算，今天又利用軍機事故企圖模糊焦點；賴總統身為三軍統帥，本應確實督導國軍，落實平時演訓的安全作為，而非藉題發揮，企圖將飛安問題轉移焦點，刻意模糊成政治議題。

林憶君批評，賴政府面對自己首次的預算浮濫編列問題，不僅沒有虛心檢討的勇氣，更是完全不願拿出誠心真意與在野黨溝通，面對自己的執政無能，索性直接「不演了」，不但躲在美國背後，假藉川普新政策當幌子，執意編列特別預算，今天又繼續用「101招」，打著「抗中保台」大旗，藉軍機飛安問題，趁機炒作，將飛安問題模糊成政治議題，根本就是蓄意為大罷免添柴火，更企圖迫使在野黨同意編列特別預算。