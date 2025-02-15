雙發動機失效？勇鷹高教機故障墜海 專家分析可能3情況
空軍1架勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域因雙發動機失效墜海，飛行員林瑋少校彈射跳傘獲救。專家分析，導致雙發動機失效的原因，有可能是1具發動機故障後，波及到另1具發動機，導致雙發動機失效。
空軍表示，已編組專案小組，並協同漢翔公司調查以釐清肇因，確維訓練安全。
勇鷹高教機的外型承襲國造IDF經國戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，但全機超過80%更新，採用2具F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量、提升飛行性能。
退役中將、前空軍副司令張延廷告訴中央社記者，造成發動機失效的原因，包括壓縮器失速、附件齒輪箱齒輪咬死、滑油系失效、主控油系失效、鳥擊等多項因素，而在起飛階段發動機若吸入小螺絲或是異物，也會導致壓縮器失速、失效，進而導致發動機失去動力。
至於2具發動機同時失效的可能情況，張延廷分析，有可能是1具發動機的葉片打穿到另1具發動機，導致雙發動機失效，或是2具發動機同時遭受鳥擊、或吸入異物導致失效，但此機率極低。
國防院副研究員舒孝煌受訪指出，雙發動機同時失效的可能性不大，導致雙發動機失效的狀況，可能是遭遇吸入意外或鳥擊，或是1具發動機失效後，發動機內破碎葉片波及另1具正常運作的發動機，進而導致雙發動機失效。
舒孝煌認為，勇鷹高教機承襲IDF經國號戰機的設計，設計成熟且已交付空軍使用一段時間，因此應該可以初步排除是勇鷹高教機在設計上的問題。
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