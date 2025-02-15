勇鷹失事…賴總統喊救國防預算 馬文君批「跳針情勒」：走火入魔了

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查；他也向在野黨喊話，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。國民黨立委馬文君表示，執政黨不斷跳針情勒，連意外事故都不放過，已經走火入魔了。

馬文君直言，她實在搞不懂，飛機發生意外，不務實的檢討原因，卻搞起了政治勒索，試問勇鷹飛機的「保養」和「零件更換」所需預算哪裡有被凍結或刪除？

馬文君說，賴總統覺得哪一筆預算不該刪，應該責成行政院提追加預算案，立法院一定依法審查；哪一筆預算不能凍，就責成國防部早日達成解凍條件。

馬文君批評，賴總統自己當過立委，審過預算，當年總預算不到兩兆，如今高達2.9兆，當年的賴委員會怎麼看待如今的自己？整個執政黨不斷的跳針情勒？連意外事故都不放過，已經到了走火入魔的程度了。

馬文君呼籲，去年新交機，又是國機國造的指標，發生雙引擎發動機同時故障，不可思議，好好查清楚比較重要，不要搞政治。

國民黨立委賴士葆表示，有關國防預算被凍結的部分，一般來講都是立法院會開議之後，會盡快地排解凍的專案報告，只要同意後就解凍了，這問題一點都不大。

賴士葆說，只是賴總統藉著勇鷹高教機的失事，再度提此一問題，會讓人感覺這又是為大罷免添柴火的政治動作而已，賴總統自己當過立委，也知道預算解凍的程序，「他（賴總統）的這些談話顯得太有心機了！」