快訊

下周冷氣團一波比一波強！明北部暴跌剩14度 最凍時間點曝光

登山巧遇期間限定「雪白仙氣靈獸」 超萌寶可夢身分竟是世界級殺手

高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸

聽新聞
0:00 / 0:00

勇鷹失事…賴總統喊救國防預算 馬文君批「跳針情勒」：走火入魔了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委馬文君表示，執政黨不斷跳針情勒，連意外事故都不放過，已經走火入魔了。圖／馬文君辦公室提供
國民黨立委馬文君表示，執政黨不斷跳針情勒，連意外事故都不放過，已經走火入魔了。圖／馬文君辦公室提供

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查；他也向在野黨喊話，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。國民黨立委馬文君表示，執政黨不斷跳針情勒，連意外事故都不放過，已經走火入魔了。

馬文君直言，她實在搞不懂，飛機發生意外，不務實的檢討原因，卻搞起了政治勒索，試問勇鷹飛機的「保養」和「零件更換」所需預算哪裡有被凍結或刪除？

馬文君說，賴總統覺得哪一筆預算不該刪，應該責成行政院提追加預算案，立法院一定依法審查；哪一筆預算不能凍，就責成國防部早日達成解凍條件。

馬文君批評，賴總統自己當過立委，審過預算，當年總預算不到兩兆，如今高達2.9兆，當年的賴委員會怎麼看待如今的自己？整個執政黨不斷的跳針情勒？連意外事故都不放過，已經到了走火入魔的程度了。

馬文君呼籲，去年新交機，又是國機國造的指標，發生雙引擎發動機同時故障，不可思議，好好查清楚比較重要，不要搞政治。

國民黨立委賴士葆表示，有關國防預算被凍結的部分，一般來講都是立法院會開議之後，會盡快地排解凍的專案報告，只要同意後就解凍了，這問題一點都不大。

賴士葆說，只是賴總統藉著勇鷹高教機的失事，再度提此一問題，會讓人感覺這又是為大罷免添柴火的政治動作而已，賴總統自己當過立委，也知道預算解凍的程序，「他（賴總統）的這些談話顯得太有心機了！」

勇鷹 國防預算 空軍 總預算 賴清德 馬文君

延伸閱讀

新光三越氣爆 賴總統探視病患呼籲：做好工安

影／台中探視氣爆傷者 賴清德指示協助地方做好工安

批賴清德國安會議結論文不對題 藍委：整天只想買武器

影／勇鷹高教機墜機 賴清德喊話立院：國防預算100%支持

相關新聞

勇鷹失事…賴總統喊救國防預算 馬文君批「跳針情勒」：走火入魔了

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查；他也向在野黨喊...

疑找到失事勇鷹高教機骸？大批軍方人員現蹤岸際 展開打撈撿拾

空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，下午疑似傳出有飛機殘骸出現在失事海域...

雙發動機失效？勇鷹高教機故障墜海 專家分析可能3情況

空軍1架勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域因雙發動機失效墜海，飛行員林瑋少校彈射跳傘獲救。專家分析，導致雙發動機失效的原因...

勇鷹高教機墜海「黑盒子訊號尚未確認」 海流亂恐影響打撈

空軍勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域墜海，空軍尚未確認黑盒子訊號，將儘快定位和打撈。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭...

勇鷹高教機墜都蘭鼻外海 族人：海不深有機會打撈上岸

空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，由於失事點距離岸際約4、5百公尺，當...

勇鷹失事 賴總統向在野喊話：補救國防預算

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。