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疑找到失事勇鷹高教機骸？大批軍方人員現蹤岸際 展開打撈撿拾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海巡署2艦艇在都蘭鼻外海勇鷹高教機失事的海域不斷來回搜尋。記者尤聰光／攝影
海巡署2艦艇在都蘭鼻外海勇鷹高教機失事的海域不斷來回搜尋。記者尤聰光／攝影

空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，下午疑似傳出有飛機殘骸出現在失事海域，海巡及軍方派出艦艇和人員展開打撈和撿拾。不過，軍方未證實，僅表示依規定辦理。

軍方表示，後續打撈作業期程未定案，也尚未得知有發現飛機殘骸的訊息，目前依規定派遣人員進行岸際搜尋，若發現機骸就會撿拾載回基地，海巡則協助負責失事海域的戒護及搜尋，所有動作都依規定辦理，外界勿臆測。

今天下午3點多，都蘭鼻外海海面上2艘海巡艦艇不斷來回航駛，岸際也突然出現軍卡及大批軍方人員，疑似有發現到失事勇鷹的殘骸，岸際相關人員都不對外發言，迅速且低調地往海邊移動。

由於失事點距離岸際約4、5百公尺，當地居民依過往經驗指出，機骸不排除會隨著海流漂上岸來。「上次F-5E就很多殘骸漂上岸。」居民說，大面積殘骸漂上岸的機會可能較少，有可能都是飛機的小部件，沿岸都要搜尋。

不少軍卡在東海岸公路行駛。記者尤聰光／攝影
不少軍卡在東海岸公路行駛。記者尤聰光／攝影
大批軍方人員迅速且低調的往失事海邊岸際移動。記者尤聰光／攝影
大批軍方人員迅速且低調的往失事海邊岸際移動。記者尤聰光／攝影

勇鷹 海巡 飛官

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