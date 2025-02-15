疑找到失事勇鷹高教機骸？大批軍方人員現蹤岸際 展開打撈撿拾

空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，下午疑似傳出有飛機殘骸出現在失事海域，海巡及軍方派出艦艇和人員展開打撈和撿拾。不過，軍方未證實，僅表示依規定辦理。

軍方表示，後續打撈作業期程未定案，也尚未得知有發現飛機殘骸的訊息，目前依規定派遣人員進行岸際搜尋，若發現機骸就會撿拾載回基地，海巡則協助負責失事海域的戒護及搜尋，所有動作都依規定辦理，外界勿臆測。

今天下午3點多，都蘭鼻外海海面上2艘海巡艦艇不斷來回航駛，岸際也突然出現軍卡及大批軍方人員，疑似有發現到失事勇鷹的殘骸，岸際相關人員都不對外發言，迅速且低調地往海邊移動。