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勇鷹高教機墜都蘭鼻外海 族人：海不深有機會打撈上岸
空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，由於失事點距離岸際約4、5百公尺，當地阿美族人表示，都蘭鼻海域不深，若風浪持續穩定，有機會和4年前F-5E順利打撈上岸。
「只要風浪持續穩定下來，船在海上就好作業。」當地林姓族人說，墬落點剛好在都蘭鼻外海不遠處，這裡深度約在2至3百公尺左右，相較於1千公尺以上海溝不會很深，且海底地形一直往南延伸到加路蘭及富岡外海。
今早墜落在台東都蘭鼻外海的勇鷹高教機，少校飛官林瑋跳傘獲救，失事時砰的一聲引起附近居民注意，有人目睹戰機平行往海平面飛，之後往下掉，不是自然的飛行，以為是特別訓練，後來看見降落傘打開才知飛機出事了。
勇鷹失事點位於都蘭鼻岸際約4、5百公尺左右，深度不算深，和2020年10月29日1架F-5E戰機墬落在加路蘭外海同屬海域，而F-5E戰機隔年4月底，就被順利打撈上岸，未受強勁海流拖著走，也沒被堅硬礁石給破壞。
軍方則表示，後續打撈作業，將由海軍先進行定位後，再委託民間海事船進行打撈作業。何時開始打撈，將需視天候狀況而定，並評估整個作業規畫。
據了解，4年前1架F-5E戰機於加路蘭外海墜落時，空軍委託的銓日儀公司打撈，從定位到順利打撈上岸約花半年的時間，且機體保持相當完整，不排除這次墜海的勇鷹高教機有機會能順利打撈上岸。
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