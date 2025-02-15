勇鷹失事 賴總統向在野喊話：補救國防預算

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查。他也向在野黨喊話，國軍都是持續英勇地守護國家，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。

賴總統上午赴台中探視新光三越氣爆事故傷者。他稍早在臉書表示，事件發生後，行政院長卓榮泰已經在第一時間，指示內政部和衛福部，協助台中市政府展開消防救災和醫療照護等工作。他要感謝台中市府團隊，特別是警、消、救災、醫護人員，以及見義勇為的民眾，合力將事故傷害降到最低。

賴總統說，然而，每一次意外的工安事故，都是社會的損失，也對人民造成傷害，接下來，中央除了會全力協助地方政府，盡速釐清事故原因，也要加強對工程安全的提升，避免類似工安事故，確保民眾日常生活的安全。

賴總統表示，另外，今天早上空軍有一架勇鷹高教機，意外墜落在台東都蘭外海。所幸飛行員跳傘獲救，平安無事。空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查。

賴總統強調，面對中國威脅，國軍都是持續英勇地守護國家，因此，他希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救，來表達對國軍百分之百、毫無保留地全力支持，提高國軍士氣，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。