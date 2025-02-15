快訊

奇蹟出現！13歲拉布拉多7年前被偷走 從370公里外終於回家感動哭了

失去大S實在太痛！蔡康永喊話小S「為了任務好好活著」

高雄分屍案第10天打撈屍塊 水下攝影機上場

聽新聞
0:00 / 0:00

勇鷹失事 賴總統向在野喊話：補救國防預算

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查。他也向在野黨喊話，國軍都是持續英勇地守護國家，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救。

賴總統上午赴台中探視新光三越氣爆事故傷者。他稍早在臉書表示，事件發生後，行政院長卓榮泰已經在第一時間，指示內政部和衛福部，協助台中市政府展開消防救災和醫療照護等工作。他要感謝台中市府團隊，特別是警、消、救災、醫護人員，以及見義勇為的民眾，合力將事故傷害降到最低。

賴總統說，然而，每一次意外的工安事故，都是社會的損失，也對人民造成傷害，接下來，中央除了會全力協助地方政府，盡速釐清事故原因，也要加強對工程安全的提升，避免類似工安事故，確保民眾日常生活的安全。

賴總統表示，另外，今天早上空軍有一架勇鷹高教機，意外墜落在台東都蘭外海。所幸飛行員跳傘獲救，平安無事。空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查。

賴總統強調，面對中國威脅，國軍都是持續英勇地守護國家，因此，他希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救，來表達對國軍百分之百、毫無保留地全力支持，提高國軍士氣，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

國軍 空軍 賴清德

延伸閱讀

勇鷹飛官成功跳傘 馬丁貝克彈射椅「救命」數將達7777人

影／落海後短暫昏迷、嗆到水 勇鷹高教機飛官最新傷勢曝！

影／勇鷹高教機墜機 賴清德喊話立院：國防預算100%支持

勇鷹失事 王定宇：慶幸飛行員平安

相關新聞

影／落海後短暫昏迷、嗆到水 勇鷹高教機飛官最新傷勢曝！

空軍機號1130的勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，34歲飛官林瑋跳傘獲救，被送往台東馬偕醫院治療。院方表示，初步檢查傷...

勇鷹服役1年就摔機 高教機催生者感嘆並提出一警告

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機今天失事，飛行員跳傘獲救，是首次勇鷹高教機失事，空軍司令部證實雙發動機失效墜機。空軍前副司...

勇鷹飛官成功跳傘 馬丁貝克彈射椅「救命」數將達7777人

空軍一架勇鷹高教機疑似因雙發動機故障失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘獲救，勇鷹機的彈射椅採用英國馬丁貝克Mk12型彈射椅，也...

空軍勇鷹高教機失事 目擊者還原「與海面平行後往下掉」

空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，失事時砰的一聲引起附近居民注意，有人目睹戰機平行往海平面飛，...

勇鷹高教機墜都蘭鼻外海 族人：海不深有機會打撈上岸

空軍七聯隊1駕機號1130勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭鼻外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，由於失事點距離岸際約4、5百公尺，當...

勇鷹失事 賴總統向在野喊話：補救國防預算

空軍一架勇鷹高教機今上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。賴清德總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。