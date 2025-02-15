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勇鷹服役1年就摔機 高教機催生者感嘆並提出一警告

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
前空軍副司令張延廷10年前任空軍官校校長，一再為高教機催生。本資料片，記者林保光／攝影
前空軍副司令張延廷10年前任空軍官校校長，一再為高教機催生。本資料片，記者林保光／攝影

空軍台東志航基地1架勇鷹高教機今天失事，飛行員跳傘獲救，是首次勇鷹高教機失事，空軍司令部證實雙發動機失效墜機。空軍前副司令張延廷是勇鷹高教練機的催生者之一，認為「新機出事，是政客決策下的犧牲品」。

張延廷10年前在空軍官校擔任校長，當時發生AT-3教練機飛行訓練時墜毀，他便一再為高教機催生，曾表示「教練機是做訓練用，老舊教練機已不合時宜，該汰換為高教機」。今天高教機首次墜機，著實令他吃驚。

張延廷表示，今天墜毀的勇鷹高教機生產序號是「11130」是111年開始製造的第30架高教機，才服役1年，但新機卻出現雙發動機失效，不禁感嘆「新機1年就摔掉，以後如何處理？」

張延廷認為，會造成教練機失事的原因，不外乎環境、人為和機械3因素，但今天天氣晴空萬里、飛行員可跳傘逃生，暫可排除環境和人為因素，最後就剩機械因素。他表示，一般很少出現2個發動機會同時失效，而且又是新機，更不應該發生這種狀況；高教機有將近5萬個零組件，起飛前一有恍惚，哪怕只是1顆縲絲沒裝好，都就可能出事。

張延廷說，「發動機是飛機的心臟」，台灣製造不出發動機，勇鷹高教機的發動機是美國製造，但看最近世界「鬧機瘟」，美國的F-35「咆哮者」戰機也在阿拉斯加、聖地牙哥灣墜機，應該要檢驗這發動機究竟哪裡出問題。

張延廷認為，空軍不比陸、海軍，飛機結構精密，不能因為政治要求的國防政策，就趕進度來為績效表功，萬一出差錯或互相干擾就可能會出問題；雷虎小組駕AT-3教練機飛行表演將改由高教機接手，若為政治表功一不小心出岔，可能不僅是1架20多億元的高教機就沒了，更可能危害到地面成千上萬的觀眾，成為「政客決策下的犧牲品」。

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