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勇鷹飛官成功跳傘 馬丁貝克彈射椅「救命」數將達7777人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
馬丁貝克公司官網累計彈射椅拯救飛行員人數，至今達7776人。圖／馬丁貝克官方臉書粉專
馬丁貝克公司官網累計彈射椅拯救飛行員人數，至今達7776人。圖／馬丁貝克官方臉書粉專

空軍一架勇鷹高教機疑似因雙發動機故障失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘獲救，勇鷹機的彈射椅採用英國馬丁貝克Mk12型彈射椅，也讓該公司彈射椅成功「救命」挽救飛行員性命的成績再向上累積。接下來可望達成「7777」的數字。

目前馬丁貝克官網首頁的「成功救命」數字累積到7776人，為2月13日在美國跳傘的美國海軍EA-18G「咆哮者式」電戰機，今天跳傘獲救的空軍勇鷹機應會是第「7777」數字。

日前美國海軍EA-18G跳傘，航迷圈曾引發討論馬丁貝克彈射椅的數字何時會出現「7777」數字，也有航迷認為若是雙座機跳傘，就將跳過成為「7778」，不過今天就發生勇鷹機跳傘事件。

根據馬丁貝克官網對Mk12彈射椅的介紹，特別指出該款彈射椅適用於英國獵鷹式垂直起降戰機、F-CK-1戰機及漢翔T-5教練機(勇鷹機)。

官網指出，Mk12彈射椅改進了低速和不利姿態恢復能力，是經濟高效的逃生系統；尤其透過引進機械控制的多模式選擇器，能夠感知空速並相應調整其操作模式，在0至625節的速度範圍內、從地面到飛機使用升限之間，顯著改善了彈射椅的性能。

空軍勇鷹機彈射跳傘，飛行員獲救，航迷自製貼圖「救命」數字達7777人（非官網貼圖）。圖／Facebook
空軍勇鷹機彈射跳傘，飛行員獲救，航迷自製貼圖「救命」數字達7777人（非官網貼圖）。圖／Facebook

勇鷹 戰機 空軍 跳傘

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