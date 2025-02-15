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影／落海後短暫昏迷、嗆到水 勇鷹高教機飛官最新傷勢曝！
空軍機號1130的勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，34歲飛官林瑋跳傘獲救，被送往台東馬偕醫院治療。院方表示，初步檢查傷患身上有小挫傷，沒有內傷，因落水時有嗆到，所以要住院觀察。
林瑋今早9點39分送至馬偕醫院，雖然意識清醒，但他到院後向醫師說明，海上有短暫意識昏迷，加上嗆水及輕微失溫等狀況。
馬偕醫院醫師鄭宏熙表示，林姓教官送醫時狀況還OK，經過腦部電腦斷層掃描、胸部X光檢查，都沒有發現特別異常，不過傷患表示跳傘後落水，當時有稍微嗆到水，所以需要住院觀察。
鄭宏熙也說，傷患身上有表面小挫傷，經過檢查沒有特別的內傷、目前頭部沒問題，住院時間要看傷患的身體狀況，應該不會太久。
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