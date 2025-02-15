影／勇鷹高教機墜機 賴清德喊話立院：國防預算100%支持

賴清德總統今天上午到台中探視新光三越百貨氣爆住院傷患，他在探視病患前，提及今早1架勇鷹高教機失事，飛行員逃傘獲救事件，喊話立院100%支持國防、外交預算，國防預算刪除．凍結盼能獲補救，表達對國軍的支持。

賴清德今早到台中林新醫院、台中榮總探視傷患，以及慰問救難、醫護人員，以及見義勇為者、志工等，表達感謝。

賴清德在上午10時40分在台中市長盧秀燕陪同下，探視傷患，探視前接受訪問。

賴清德說，他指示卓揆要求相關部會，協助各地方政府做好工安工作，未來要加強避免工安傷亡。

賴清德指出，今天上午8時38分，台東1架勇鷹高教機失事在台東都蘭外海墜落，飛行員逃傘獲救，今人欣慰。由此事可看出，國軍英勇守護國家，敬請國人全力支持國軍，提高士氣，也盼立法院100%支持國防、外交預算，目前對國防預算刪除．凍結盼能獲補救，表達對國軍的支持，提高士氣，同時也對國際社會表達台灣守護護國家的決心。