勇鷹失事 王定宇：慶幸飛行員平安

空軍驚傳教練機失事意外，台東志航基地1架T-BE-5A型勇鷹號高教機在飛行任務途中，因不明原因失事墜海。民進黨立委王定宇表示，沒有什麼比國軍弟兄的生命來得重要，飛行員被救回，不管對飛行員家人、國家、國軍來講，這是勇鷹墜海不幸事件中，最讓人感到慶幸的事情。

王定宇指出，勇鷹高教機是在蔡英文總統任內決定國機國造，到目前為止，已經完成36架交機。這是全球七款第五代高教機之一，國機國造對未來飛機升級，有很大幫助，是一條正確的道路；且勇鷹在戰時，還可以轉換角色，擔任對地攻擊機。

王定宇說，這一次發生不幸墜海事件，空軍已成立調查小組，尊重專業單位會提出完整報告，他也會在國防委員會追蹤，務必查明原因，確保飛安安全。