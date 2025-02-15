勇鷹失事機左發動機失效 去年交機飛行僅183小時

空軍志航基地一架勇鷹高教機今天上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。據了解，這架今天由單人駕駛的勇鷹機，擔任任務長機，另有一架僚機跟隨，起飛後左發動機失效，因無法返場迫降而棄機跳傘。

據傳該機是在執行試飛任務時發生意外，不過空軍司令部表示，這架勇鷹機是在執行Z-754飛行任務，執行基本航線投彈科目時發動機失效。空軍司令部表示，飛行員林瑋少校是空軍官校102年班畢業，飛行時數1184小時。

行政院長卓榮泰臉書貼文表示，這架勇鷹機是上午8時38分發生飛安事故，1飛行員跳傘逃生，國防部黑鷹型搜救機9時13分成功救援，9時19分搜救機降落機場，飛行員意識清楚。9時23分送台東馬偕醫院。

編號1130的勇鷹高教機，為去年（113年）交機的新機，去年5月7日首飛。目前累積飛行時數183小時20分。

勇鷹機為前總統蔡英文任內推動高級教練機國機國造、自研自製的成果，由國內漢翔公司依據IDF經國號戰機的基本設計修改為高級教練機，並可擔任部訓機任務。

首架原型機於2019年9月出廠、2020年6月2日首飛，不過官方至6月22日才正式由蔡英文親自主持「新式高教機首飛展示」活動。雖然外界對勇鷹機的座艙視野、起降速率等設計仍有疑慮，不過空軍及漢翔仍按計畫試飛並量產交機。

根據軍方規畫進度，勇鷹機於2021年底2架交給空軍，2022年交8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架。並計畫在2026年6月完成66架交機工作。

勇鷹機去年原定交機18架，不過實際上只交11架，從下半年起交機延宕，多架勇鷹機停在漢翔工廠未交機。漢翔表示係受到原物料與零件缺料影響，目前美國產製的零件已到貨，預定於今年1月底前完成2024年剩餘7架的勇鷹高教機交機作業。