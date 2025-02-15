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空軍勇鷹高教機失事 目擊者還原「與海面平行後往下掉」

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東即時報導
空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，飛行員林瑋在飛機墜落前跳傘逃生。圖／讀者提供
空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，飛行員林瑋在飛機墜落前跳傘逃生。圖／讀者提供

空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，失事時砰的一聲引起附近居民注意，有人目睹戰機平行往海平面飛，之後往下掉，不是自然的飛行，以為是特別訓練，後來看見降落傘才知失事。

機號1130高教機今早從志航基地出發，疑似飛行至台東都蘭鼻外海約4、5百公尺處失事墜落，都蘭一帶數名居民目擊事發過程。

張姓男子說，今早8點39分左右，他在住家聽見「砰！」一聲，這個異常聲音跟平常戰鬥機飛行的聲音不同，他跑去2樓觀看，發現外海有降落傘掉落，立即打電話報警，十幾分鐘聽見直升機來現場救援。

林姓女子說，住家附近常見飛行訓練，今早聽見「砰的聲音，沒有很大聲，但聲音是異常的」，她往海邊看，看見一架戰鬥機平行往海平面下面掉，感覺是不是自然的飛行，之後掉下去。她心想「這是什麼特別訓練嗎？」後來看見降落傘在天上打開，才驚覺好像是失事，當時還有第二架戰鬥機在天空，環繞飛行一陣子之後離開。

張姓目擊者說，他聽見戰鬥機出現跟平常不同的聲音，急忙上樓觀看，發現海面有降落傘。記者徐白櫻／翻攝
張姓目擊者說，他聽見戰鬥機出現跟平常不同的聲音，急忙上樓觀看，發現海面有降落傘。記者徐白櫻／翻攝
林小姐目擊勇鷹機墜海過程，還以為是特殊訓練。記者徐白櫻／翻攝
林小姐目擊勇鷹機墜海過程，還以為是特殊訓練。記者徐白櫻／翻攝
空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，目擊民眾說，距離景點都蘭鼻約4至500公尺。記者尤聰光／翻攝
空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，目擊民眾說，距離景點都蘭鼻約4至500公尺。記者尤聰光／翻攝

勇鷹 台東 空軍 高教

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