空軍勇鷹高教機失事 目擊者還原「與海面平行後往下掉」

空軍勇鷹高教機今早墜落在台東都蘭外海，少校飛官林瑋跳傘獲救，失事時砰的一聲引起附近居民注意，有人目睹戰機平行往海平面飛，之後往下掉，不是自然的飛行，以為是特別訓練，後來看見降落傘才知失事。

機號1130高教機今早從志航基地出發，疑似飛行至台東都蘭鼻外海約4、5百公尺處失事墜落，都蘭一帶數名居民目擊事發過程。

張姓男子說，今早8點39分左右，他在住家聽見「砰！」一聲，這個異常聲音跟平常戰鬥機飛行的聲音不同，他跑去2樓觀看，發現外海有降落傘掉落，立即打電話報警，十幾分鐘聽見直升機來現場救援。