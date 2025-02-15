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勇鷹高教機台東外海墜機 卓揆：已責請國防部調查釐清
台東1架勇鷹高教機上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生，空軍啟動搜救任務，對此行政院長卓榮泰15日指出，飛行員已成功獲救，並感謝第一線救援人員及相關單位，也感謝協助廣播之海岸及漁業電台。也已責請國防部針對事故原因進行調查釐清，就應有程序去進行相關檢驗。
空軍司令部今日表示，飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）今日上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救。空軍司令部進一步表示，已經組成專案調查小組實施肇因調查。
對此，卓榮泰也在臉書上表示，台東志航基地稍早08:38發生勇鷹單座教練機飛安事故，1飛行員跳傘逃生，國防部黑鷹型搜救機，並於09:13成功救援；09:19搜救機落機場，飛行員意識清楚；09:23送臺東馬偕醫院。
卓榮泰表示，他要感謝第一線救援人員及相關單位，也感謝協助廣播之海岸及漁業電台。並已請國防部針對事故原因進行調查釐清，就應有程序去進行相關檢驗。
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