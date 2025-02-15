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勇鷹高教機失事 卓榮泰指示釐清事故原因

中央社／ 台北15日電

空軍司令部今天指出，飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救。行政院長卓榮泰表示，感謝第一線救援人員及單位，也請國防部調查釐清事故原因。

1架勇鷹高教機上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救，這也是勇鷹高教機交付空軍後，首次發生失事意外。空軍司令部表示，已經組成專案調查小組實施肇因調查。

卓榮泰在臉書指出，台東志航基地勇鷹教練機發生飛安事故，1名飛行員跳傘逃生，由國防部黑鷹型搜救機成功救援，飛行員意識清楚送台東馬偕醫院。

根據卓榮泰臉書，事故發生後，隨即在9時13分便已成功救援；9時19分救援的搜救機在機場降落，飛行員意識清楚；9時23分送台東馬偕醫院。

他表示，感謝第一線救援人員及單位，還有協助的漁業電台等。他已請國防部調查釐清事故原因，並就應有程序進行檢驗。

勇鷹 台東志航基地 國防部

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