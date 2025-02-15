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首次勇鷹高教機事故 這架黑鷹長期派駐台東基地…立即起飛順利救援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
首架勇鷹高教機飛安事故 ，空軍救護隊派駐台東基地黑鷹直升機順利救援，圖為去年8月空軍嘉義基地營區開放，救護隊出動2架UH-60M黑鷹直升機，操演「戰場搜救」科目。圖／聯合報資料照片
首架勇鷹高教機飛安事故 ，空軍救護隊派駐台東基地黑鷹直升機順利救援，圖為去年8月空軍嘉義基地營區開放，救護隊出動2架UH-60M黑鷹直升機，操演「戰場搜救」科目。圖／聯合報資料照片

空軍司令部證實，台東志航基地1架編號1130勇鷹高教機，上午8時40分起飛時，宣告雙發動機失效，機上1名飛行員跳傘獲救。這是勇鷹高教機服役後，第一起重大飛安事故。執行救援任務是空軍嘉義基地派駐台東基地的1架UH-60M黑鷹直升機，順利完成救援任務。

勇鷹機為雙座教練機，空軍司令部表示，今天由單人駕駛執行任務，飛行員跳獲救，空軍已經組成專案調查小組實施肇因調查。

執行救援任務的UH-60M黑鷹直升機，隸屬空軍嘉義基地救護隊，長期派駐一架救護直升機及機組人員駐在台東志航基地，上午這起飛安事故發生，空軍司令部下令起飛救援，順利將跳傘飛行員吊掛上機，載回台東基地。

去年8月空軍嘉義基地營區開放，救護隊出動2架UH-60M黑鷹直升機，操演「戰場搜救」科目，救護隊是國人熟知每遇山難海難天災，飛翔天空馳援，救苦救難的海鷗救護隊，海鷗救護隊2020年換裝全新採購的UH-60M黑鷹直升機成軍，隨著兩岸關係緊張，山海難救援任務逐漸由配置黑鷹直升機的內政部空勤總隊擔任，空軍救護隊任務以戰場搜救任務為主，展出3種不同機型的現役直升機。

黑鷹與藍海鷗都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，前者軍用機具數位導航系統，後者商用機，黑鷹是從S-70型發展的中型通用或攻擊直升機，主要特色是高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

勇鷹 台東志航基地 空軍 黑鷹直升機

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