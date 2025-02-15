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影／空軍勇鷹教練機墜機多人目擊 飛官林瑋獲救送醫畫面曝光！
空軍部訓隊1130勇鷹教練機傳失事，今早雙發動機失效故障墜落在東海岸興昌外海，飛官林瑋跳傘獲救，送往台東馬偕醫院急救，意識清楚，隨行人員表示「人還好」。目擊民眾說，當時聽見「碰！」好大一聲，不同於平日的訓練情況。
空軍證實，台東志航基地1架編號1130的勇鷹高教機，今天上午8時40分起飛時，宣告雙發動機失效，機上1名飛行員跳傘獲救。
張姓男子說，今早8點39分左右在住家聽見「碰！」一聲，異常聲音，跟平常戰鬥機飛行的聲音不同，跑去頂樓，隨即看見外海有降落傘掉落，立即打電話報警，十幾分鐘聽見直升機來現場救援。
台東馬偕醫院表示，34歲少校飛官林瑋目前意識清醒，目前進行進一步身體檢查。
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