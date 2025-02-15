快訊

影／「碰」一聲！空軍勇鷹教練機墜機多人目擊…飛官林瑋獲救送醫畫面曝光

MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸

美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

勇鷹高教機失事緊急動員 軍警搜救全紀錄

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍1架勇鷹單座教練機(T-BE5A)台東外海失事，飛行員跳傘逃生。圖為示意。圖/本報資料照
空軍1架勇鷹單座教練機(T-BE5A)台東外海失事，飛行員跳傘逃生。圖為示意。圖/本報資料照

空軍1架勇鷹單座教練機（T-BE5A）台東外海失事，飛行員跳傘逃生，上午9時30分國國黑鷹型搜救機已成功救援，將意識清楚的飛行員送台東馬偕醫院治療。

今（15）日8時45分國防部通報國搜中心，1架勇鷹單座教練機在位置北緯22-51-069、東經121-14-15、距台東外海約5浬位置，甫起飛時即墜海，少校飛行員林瑋順利跳傘逃生。

國搜中心接獲情資後，立即通報空勤總隊搜救機整備待命，並請海巡署派艦艇前往搜救，另通知基隆海岸電台及漁業電台協助廣播附近過往船隻前往救援。

國防部8時53分通報國搜中心，墜海的飛行員林瑋以電話通報，自述已於自備救生筏上等待救援中。

8時52分編號Z-491的國軍黑鷹直升機起飛前往救援，9時發現目標，9時13分黑鷹型搜救機成功吊掛飛行員。

搜救機9時19分機降落台東機場，飛行員意識清楚，9時23分由國防部救護車接駁送台東馬偕醫院。

海巡署已出動2艘海巡艇前往協尋失事勇鷹殘骸。

出動兵力包括國軍搜救直升機機1架次、海上海巡艇2艘次、陸上國防部救護車1車次。通報單位則包括國防部、空勤總隊、海巡署、基隆海岸電台、漁業署。

台東 國防部 海巡署

延伸閱讀

勇鷹高架機2021年底才飛交 空軍自豪：寫下歷史性的一刻

勇鷹機首度失事！雙發動機失效 空軍成立專案小組查肇因

勇鷹高教機台東外海失事 飛行員林瑋跳傘獲救

空軍勇鷹教練機台東外海驚傳失事 飛行員跳傘逃生

相關新聞

空軍勇鷹教練機台東外海驚傳失事 飛行員跳傘逃生

今早空軍部訓隊一架勇鷹教練機，疑似機械故障墜落在東海岸興昌外海，地方民眾目擊一具降落傘飄在海面，目前直升機搜救中。據了解...

勇鷹高教機失事緊急動員 軍警搜救全紀錄

空軍1架勇鷹單座教練機（T-BE5A）台東外海失事，飛行員跳傘逃生，上午9時30分國國黑鷹型搜救機已成功救援，將意識清楚...

事故機去年才交機 基本航線投彈科目單發動機失效墜海

空軍志航基地一架勇鷹高教機今天上午在台東外海失事，飛行員林瑋少校跳傘獲救。據了解，這架今天由單人駕駛的勇鷹機，擔任任務長...

勇鷹高架機2021年底才飛交 空軍自豪：寫下歷史性的一刻

由漢翔公司生產製造國造勇鷹高教機，今天在台東外海傳出首件飛安事故，飛行員跳傘獲救；勇鷹高教機於2021年11月29日才飛...

勇鷹機首度失事！雙發動機失效 空軍成立專案小組查肇因

空軍司令部證實，台東志航基地1架編號1130的勇鷹高教機，今天上午8時40分起飛時，宣告雙發動機失效，機上1名飛行員跳傘...

勇鷹高教機台東外海失事 飛行員林瑋跳傘獲救

空軍司令部今天表示，台東飛訓部1架機號1130的AJT教練機，今上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。