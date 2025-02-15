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勇鷹高架機2021年底才飛交 空軍自豪：寫下歷史性的一刻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
一架空軍勇鷹高教機今天上午8點多在飛行任務途中，因不明原因，在台東外海失事墜海，飛行員已跳傘。本報資料照片
一架空軍勇鷹高教機今天上午8點多在飛行任務途中，因不明原因，在台東外海失事墜海，飛行員已跳傘。本報資料照片

由漢翔公司生產製造國造勇鷹高教機，今天在台東外海傳出首件飛安事故，飛行員跳傘獲救；勇鷹高教機於2021年11月29日才飛交，當天上午自台中清泉崗基地起飛，橫跨中央山脈後順利在台東志航基地完美落地，當時空軍曾自豪，勇鷹高架機寫下中華民國空軍歷史性的一刻，未料卻傳出飛安意外。

勇鷹高教機當年飛交在台東志航基地落地後，由空軍志航基地與中科院進行交機簽署儀式，各界期盼勇鷹號高教機加入我空軍培育戰鬥雛鷹的行列，能為國家培育出更優秀的飛行員。

今天在台東外海傳出勇鷹高教機首件飛安事故，這架勇鷹高教機是由林瑋少校所駕，屬於單座機，飛行員已獲救 ，直升機吊掛，準備送往台東馬偕醫院。

勇鷹 台東志航基地 空軍 高教

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