北約前副秘：台灣是民主典範 可串聯亞洲多邊合作

美國總統川普稱台灣應向美增付保護費，對此前北約副秘書長米努托里佐認為，台灣政府提高國防預算或藉增加軍購經營對美關係，都是合理作法，但關鍵戰略仍是鞏固台灣作為民主典範的價值，「我認為這比多買幾台坦克、戰機更有效。」

美國總統川普上任，美中對峙進入新篇章，針對台灣應如何在安全議題上妥善因應，北大西洋公約組織（NATO）前副秘書長米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）接受中央社專訪提出建言。

他建議，台灣外交不必侷限在立刻追求「正名」，因為在國際現實面，台灣議題扯上獨立、分離主義等標籤，很多事就窒礙難行。他認為亞洲缺乏像歐盟、北約這類區域多邊組織，台灣可扮演非正式串連樞紐，「讓大家都知道誰是背後要角，卻不必所有文件都有台灣政府官印。」

米努托里佐是資深義大利外交官，2001到2007年擔任北約副秘書長，目前是北約防衛學院基金會（NATO Defense College Foundation）主席，曾於2023年來台擔任「玉山論壇」主講人。

他認為，要論斷川普政權下的美中關係，現仍言之過早，川普公開論調未必等同實際手段；此外，中國在過去數十年快速崛起，也不像中國所聲稱在「追求發展」而已，背後恐有更大野心目標，中國經濟勢力已滲透全球各角落。

針對川普以「關稅」手段迫使各國談判，米努托里佐坦言，像他這種傳統經濟學派很難理解，他認為關稅是種非不得已措施，除非某些商品進口價格過低，恐打擊國內產業，才需以關稅平衡，但這絕非國際貿易常態，不只會破壞市場體系，關稅加價也會轉嫁到消費者身上。

米努托里佐不確定川普會在對中加稅議題「走多遠」，他認為華府可能與北京談判，避免全面貿易戰，「美中貿易戰對大家都不利，甚至對台灣亦非好事。」他個人評估，接下來美中對峙情況會稍微趨緩，川普選舉鷹派論調是說給美國支持者聽的，隨著時間過去，局面可能轉變。

他分析，川普雖做出很多批評中國的強烈宣言，但真正處理中國議題時，至終要考慮的是美國國家利益與兼顧國際體系，「單一國家不可能獨善其身，只想自己變得富有強大，讓其他國家貧窮潦倒。」

對於川普主張台灣應向美國支付更多「保護費」，米努托里佐認為不該從這個角度看，台灣發展是個奇蹟，從一個不受重視的小島，到現在他聽朋友說，台灣若是獨立國家，按產值可名列20國集團（G20）。

他表示，台灣經濟發展與政治民主化成果斐然，亞洲沒有其他國家可相提並論，因此台灣投資國防並藉此鞏固對美關係固然重要，也是合理作法，但他認為凸顯台灣社會進步力，能帶來更多「附加價值」，包括宣揚台灣尊重少數、性別平權等自由民主特性。

他說，台灣若過度強調獨立、分離主義等政治定義，很快會陷入爭議，但彰顯台灣價值，會讓國際覺得台灣是安全的製造者而非消耗者，現代安全定義有別以往，傳統談到國防就想到持槍的士兵，現代安全定義跟人民韌性、氣候變遷、公衛健康、反恐、救災能力都有關，其中有很多非軍事元素。

他表示，「台灣證明自己是有正面影響力的公民社會，是更有價值的投資，比多買些坦克、軍機有用，雖然我不反對這些軍購。」

他表示，亞洲不像歐洲有多邊組織，儘管歐盟常遭批評，但他認為歐盟對會員國很有效益，台灣或可扮演幕後推手，串聯其他亞洲國家建立多邊連結，就算台灣無法以官方名義參與也無妨，「很多事可以用非正式管道達成，大家會知道背後是誰在負責，不一定要插國旗宣告。」

米努托里佐認為，除了關注美國動態，台灣也該持續提升在歐洲的能見度，最好的方式就是強化「文化外交」，舉辦更多博物館交流及藝術電影展。