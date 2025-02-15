【專家之眼】解析共軍兩棲攻擊艦編隊遠海航訓

日本防衛省統合幕僚監部12日發布周邊外籍軍事機艦動態情報，顯示解放軍海軍艦艇075型兩棲攻擊艦安徽艦、052D型導彈驅逐艦南京艦(舷號155)與紹興艦(舷號134)、054A型導彈護衛艦黃岡艦(舷號577)與徐州艦(舷號530)、071型船塢登陸艦四明山艦(舷號986)以及903型綜合補給艦千島湖艦(舷號886)在10日及11日穿越沖繩本島與宮古島間之宮古水道，航向東南前往西太平洋活動。

此外在10日深夜至12日凌晨，尾隨美國海軍飛彈驅逐艦強生艦(USS Ralph Johnson，DDG 114)與海軍輔助艦艇海洋探測船鮑迪奇號(USNS Bowditch)，實施監控任務之052D型導彈驅逐艦開封艦(舷號124)亦在美艦通過臺灣海峽南部海域，將尾隨監控任務移交後，向東轉向穿越呂宋海峽，同樣進入西太平洋活動；各方判斷該艦將與前述穿越宮古水道之共軍艦艇會合，在西太平洋海域實施遠海航訓。

各方咸信共軍此時派遣以安徽艦為核心之兩棲攻擊艦編隊實施遠海訓練，其任務指向係針對由法美日三國海軍，從2月8日開始在菲律賓海海域，以Pacific Steller 2025為演習代名之跨國海上聯合演習。此項演習預計將操演至18日結束；其為法國戴高樂航艦打擊群以CLEMENCEAU 25為名之印太遠海巡弋任務，此次巡弋任務共計將舉辦三次跨國海上聯合軍事演習，而Pacific Steller將最後登場壓軸重頭戲碼。

儘管諸多政治評論者與軍事觀察家都以政治視角解讀，將此次共軍遠海航訓，認定為要刻意擺出隆重陣仗，與法美日三國互別苗頭；但說實在話，以兩棲攻擊艦為核心，實施遠海航訓亦有其嚴肅軍事意涵。

美國海軍以兩棲突擊艦LHD/LHA、船塢運輸艦LPD以及船塢登陸艦LSD為核心，編組兩棲待命群(ARG：Amphibious Ready Group)作為搭配航艦打擊群(CSG：Carrier Strike Group)，組合成美國海軍前進部署(forward deployment)傳統武力投射嚇阻單元。向危機地區展示其火力投射與兵力投射實力。解放軍海軍軍力發展亦有意仿效美國海軍，建構類似武力投射實力，因此共軍兩棲編隊遠海活動實施訓練其實相當合理。

誠然就兩棲作戰任務型態來說，兩棲突擊、兩棲襲擊、兩棲撤退等三項都必須在灘岸地區演練登陸部隊與兩棲舟艇及車輛運動能力，但兩棲佯動則僅需兩棲編隊在適當近岸海域保持巡弋待命，就足以透過拘束濱海地區灘岸守備部隊指揮官決心，並在不必實施實際接戰前提下，牽制敵手軍事武力部署與行動。因此兩棲編隊在近岸海域演練布陣，透過海上運動擺出隨時可能入侵架勢，完全符合作戰演練要求。透過遠海航訓，磨練登陸部隊在兩棲作戰航渡階段，於進駐兩棲艦艇後，維持裝備妥善與戰力水準，亦是兩棲編隊遠海航訓重要單元。

當然協同兩棲艦艇納入編隊之驅逐艦與護衛艦等作戰艦艇，其亦在遠海航訓期間演練護航作戰，針對水面、空中與水下威脅，實施反制作戰，演練各項護航作戰課目。經過相當時日遠海航訓，兩棲編隊可駛往灘岸演練區，演練登陸部隊實施兩棲突擊、兩棲襲擊以及兩棲撤退等三項，必須藉由兩棲舟艇與車輛灘岸運動、兩棲戰術與陸上戰術等相關課目，驗收經過遠海航訓後，登陸部隊能否維持儎臺與裝備高度妥善，人員戰技未因海上航行過久而水準下滑。

此外必須提醒，大型兩棲艦艇其實亦有轉換任務職能作為其他類型作戰母艦潛在能量，其中包括水雷作戰、搜索救難、人道救援撤僑以及反潛作戰，運用其艦儎旋翼機可提供極大任務彈性，甚至作為潛艦遠洋部署補給與後勤支援母艦，基本上都可以在極短時間內，經過整備就足以轉換任務職能；因此兩棲編隊實施遠海航訓，確實存在極大彈性想像空間。