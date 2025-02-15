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新聞眼／除了繳保護費 賴棋手還有哪些招？

聯合報／ 本報記者周佑政
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美國總統川普祭出關稅貿易戰等新政，我產業界高度憂心。賴清德總統以提高國防預算，及將提全球半導體民主供應鏈夥伴倡議「回應」美方；但川普作為非建制派政治領袖，台灣多繳「保護費」，是否能換取美方堅定挺台？在美中台博弈賽局上，作為「棋手」的賴總統必須深思。

對於向來奉行保護主義以及「美國優先」的川普政府，包含台灣在內的許多國家都憂心忡忡。賴總統昨召開國安高層會議，其中因應川普新政的主要作為有三，透過編列特別預算，提升國防預算至ＧＤＰ的百分之三、由行政院全面盤點台美貿易合作機會，擴大對美國投資與採購，以及提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，盼台美共創雙贏。

川普曾公開表示台灣應支付「保護費」。我國安會議拍板，提升我軍費至ＧＤＰ的百分之三，用以對美軍購，一方面是提升我國家安全、自我防衛能力，但更重要的，也是賴政府回應川普「最具體」方式之一；至於美方是否能滿意仍是大哉問，畢竟先前川普團隊表示希望台灣國防預算提升至ＧＤＰ的百分之五甚至百分之十。

此外，川普高度在意的關稅問題以及台灣搶走美國晶片生意爭議，從近期政府各部會的「官式回應」再到昨天的國安會議結論，看不出我方有何具體因應方式；縱然川普的「對等關稅」尚在計畫階段，台美間也需要更多溝通甚至談判，但若賴政府無法盡早提出衝擊評估與應處之道，產業界的焦慮難以化解。

過去蔡英文執政時與川普總統第一任內的互動方式，可作為賴政府的政策參考，但川普並非傳統共和黨建制派政治領袖，個人風格強烈，被認為「難以預測」。川普曾稱他與大陸國家主席習近平有非常好的私交，過去幾年美中處於競爭格局，至於未來美中互動是否更熱絡還需觀察。

對於美中台關係，賴總統自信表示「我們是棋手，不會是棋子」；但國際與兩岸關係瞬息萬變，如何下好美中台博弈這盤棋，考驗賴政府智慧。

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