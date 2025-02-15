賴總統：提升國防預算達GDP3%

為了因應美國川普政府的新政策，賴清德總統昨召開國安高層會議，他會後表示，將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之三以上目標，持續推動國安法制改革，推動立足台灣、布局全球經貿戰略，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

國民黨主席朱立倫質疑，國安會議的結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案，也看不到解決對等關稅貿易戰的專業。

賴總統昨召開今年首次國安高層會議，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、財經與兩岸等部會首長與會。會後，賴總統也親上火線在總統府發表「敞廳談話」。

賴總統說，美國新政府組成後，全球每個國家正面臨新一階段的變動與挑戰，為展現保護國家的決心，將優先編列特別預算，讓國防預算達到ＧＤＰ百分之三以上目標。

賴總統說，台灣國防預算在前總統馬英九八年任內負成長，平均是負百分之一點○五，但在前總統蔡英文任內年平均成長率百分之七點八五。目前國防預算約占ＧＤＰ百分之二點五，「我們先以百分之三為目標，這是展現自我防衛的決心，也讓國際社會了解台灣堅定的立場」。

一一四年度國防預算規模約六四七○億元，占ＧＤＰ約百分之二點四五；若要提升至百分之三，預算約需增加超過一四○○億元。

賴總統並提及，在過去八年美國宣布對台軍售總計有四八項，金額達到二六二點六五億美元，在美國總統川普第一任期內就有廿二項，達一八七點六三億美元，對我國的防衛能力有重大幫助。

面對川普計畫將晶片生意帶回美國，賴總統表示，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，建立ＡＩ晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

賴總統昨出席工商團體春節聯誼活動時也對川普喊話，表示整個半導體供應鏈利益分配來看，美國獲利比較多，台灣只賺辛苦錢，台灣有半導體產業優勢，但「不擁半導體自重」，視之為全球資產。

對於是否憂心美中互動下，台灣遭到邊緣化或成為談判棋子，賴總統在記者會說，台灣是區域與全球不可或缺的一員，「我們是棋手，不會是棋子」。不論是美日峰會或Ｇ７等國際宣言中，支持台海現狀穩定，反對片面脅迫破壞。

賴總統強調，更重要的是，國際關注台灣是台灣人有無自我防衛的意志，會不會團結一致對外，「這才是世界看待台灣、決定是否支持台灣的關鍵」。

賴總統說，作為國際民主社會以及區域負責任的成員，希望台美關係持續提升，和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。面對中國，台灣永遠是負責任的一方。