國防預算將增至GDP3% 學者促提採購神盾艦等主戰儎台

總統賴清德今天表示，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。專家指出，軍購主戰儎台和建構不對稱戰力並不互斥，若美國川普政府願意對台軍售如軍艦等大型儎台，台灣要極力爭取。

國防部今年度編列預算為新台幣4760億元，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元，國防預算整體規模達到6470億元，占GDP約2.45%。

對於賴總統提出國防預算達到GDP3%以上目標。中華戰略前瞻協會研究員揭仲估算，若以2025年GDP預估值26兆4493億元為基準，假設每年微幅成長2%，則2026年與2027年的GDP分別為26兆9783億元與27兆5179億元，GDP 3%的金額分別為8093億元與8255億元。

揭仲表示，若2026年國防部年度預算增為5000億元，非營業基金支出維持806億元，要達到GDP3%，特別預算需高達2287億元。

他指出，在新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購2項特別預算案在2026年還有691億元的情況，等於行政院2026年要再透過舉債等方式，再編出一個當年分配數高達1596億元的「新武器採購特別預算」，2027年則是在2項特別預算已結束情況下，「新武器採購特別預算」2027年的分配數需高達2449億元。

對於台灣可向美方採購哪些「新武器」。知情人士近期曾透露，空軍規劃採購6架E-2D預警機，而神盾驅逐艦（Aegis destroyer）、F-35戰機也曾被報導，屬於台灣準備向川普政府提出購買的大型武器清單。

國策研究院副院長郭育仁告訴中央社記者，採購軍艦與戰機等主戰儎台，和建構不對稱戰力，不是互斥問題，而是優先順序；鑑於川普第1任期時軍售台灣66架F-16V戰機和108輛M1A2T戰車，對台灣來說是爭取主戰儎台的有利機會，若川普政府願意售台主戰儎台，台灣應該優先購買，特別是海軍期待已久的神盾艦。

台大政治系副教授陳世民指出，台灣戰略是要建構不對稱戰力，但不代表就要放棄建置F-35戰機、神盾艦等大型儎台，應該在國防預算增加的情況下「兼顧發展」，對於台灣防衛力量才是好的發展。

揭仲分析，國防預算占GDP 3%的目標，顯然是來自美方壓力，若對美採購大型儎台，也能讓川普對美國民眾繳出「成績單」，畢竟大型儎台比起武器彈藥，能帶給美國本土更多就業機會，且軍購金額也才會鉅額。

至於台灣國防戰略，郭育仁解釋，台灣將朝向本島分為北中南東4個戰區，作戰構想為制海制空，防空與反艦飛彈將是重點，而配備岸置反艦飛彈的海軍海鋒大隊將成為各戰區的核心主力，打破陸海空三軍的隔閡，陸海空軍部隊逐漸整合成為制海、制空部隊，朝向如同美軍「濱海戰鬥團」架構。

不過，揭仲也提醒，台灣未來若大量對美軍購，將面臨「誰來操作」問題。軍備採購可以編列特別預算，但人事費用、作業維持費不可能編列特別預算支應，最後恐出現國軍徒有各類帳面上戰力驚人的武器，但受限作業維持費不足以及沒有足夠人力操作維護，導致武器實際妥善率不高。