國防經費增1800億 專家：恐造成國防支出結構嚴重失衡

因應美國總統川普上任後的內外壓力，賴清德總統宣布將編列特別預算讓國防預算達到GDP的百分之三以上。軍事專家揭仲估計，明年度的國防部總體預算需達六五九六億，比今年度增加約一八三六億；但若採購與作業維持費持續失衡，恐將導致花大錢買的大量裝備妥善率大幅下降。

國防部表示，近年隨敵情威脅升高，我國防預算逐年穩定成長，GDP 占比相對提升。國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅審慎評估籌獲項目及期程；目前置重點於「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」四大整建項目，任何可達成我兵力整建目標之武器裝備，均列為獲得標的。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，就算要回應川普政府的要求，基於我方財政與預算規模的實際情形，別說是川普的百分之十，或歐布萊恩與柯伯吉的百分之五，都是短期內無法達到的數字。因此，考量政治現實，政府在回應川普政府的壓力時，只能設法讓後續年度的「總體國防支出」先達到GDP的百分之三。

揭仲估算，若二○二六年與二○二七年的「總體國防支出」要到GDP的百分之三，將分別為八○九三億與八二五五億元。他指出，在二○二六年還有「特別預算」六九一億，「年度預算」編列數需達六五九六億，比今年度增加約一八三六億；至於二○二七年因已無「特別預算」，僅有「非營業特種基金」八○六億，「年度預算」編列數需達七四四九億元，比今年大增二六八九億。

揭仲說，未來「總體國防支出」勢必嚴重排擠教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，編列新的特別預算，似乎成為政府當下唯一的選擇。但高額特別預算除了越來越嚴重的「債留子孫」問題外，也可能出現國防支出結構嚴重失衡，使花大錢、舉巨債所購入的武器裝備，無法發揮應有的戰力。

揭仲說明，一般而言，「武器採購與研發」支出與「作業維持」支出，最好能維持一比一，以確保所獲得的武器裝備，能夠有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養與維護；但二○二五年國防部「作業維持」預算因為無法獲得特別預算挹注，僅編列一四八七億，使今年國軍「武器採購研發」支出與「作業維持」支出間的比例，高達一點五九比一，失衡情形已頗為嚴重。

他警告，當「武器採購研發」與「作業維持」經費嚴重失衡，將導致日後國軍雖然帳面上有許多武器，卻沒有足夠的「作業維持」經費從事訓練與維護，造成妥善率大幅下降；導致可能有相當比例在緊急關頭時派不上用場。