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總統提國防預算達GDP3% 國防部：建構可恃防衛戰力

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天指出，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。國防部今天回應，近年敵情威脅升高，國防預算逐年穩定成長，期建構可恃防衛戰力，目前兵力整建規劃置重點於建構不對稱戰力等4大整建項目。

賴總統今天召開國安高層會議，他於會後記者會表示，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。

國防部今天下午回覆中央社記者提問指出，近年隨敵情威脅升高，國防預算逐年穩定成長，GDP占比相對提升，期建構可恃防衛戰力。

國防部表示，國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目及期程。目前置重點於「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」四大整建項目，任何可達成兵力整建目標之武器裝備，均列為獲得標的。

國防部說明，有關具體建軍規劃項目，國防部在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。

國安 國防部 國防預算

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