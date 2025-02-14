賴清德拍板國防預算GDP 3% 林憶君：躲背後拿川普當幌子

美國總統川普宣布對等關稅，賴清德總統開今年首次國安高層會議，宣布優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。民眾黨立委林憶君表示，賴政府「不演了」，直接躲在美國背後、藉川普新政策當幌子，執意編列特別預算，又想打抗中保台大旗，企圖「框」在野黨同意。

林憶君表示，以色列或波蘭等防衛壓力大的國家，國防預算都佔GDP3%以上，近年台灣面對中共武力威脅不斷，將我國軍備預算適當的提高絕對是有其必要性及迫切性，也確實能有效提升我國的國防自主及加強對中的嚇阻能力，但在編列國防預算時，更應注意究竟錢花到哪裡去，若納稅錢沒花在刀口上，編再多的預算也都是浪費，「賴政府究竟在急什麼？」

林憶君舉例審查114年度國防部有關潛艦國造計畫預算，表示去年審查國防部114年度潛艦國造計畫預算時，賴政府就急著編列後續艦的預算，她當時呼籲賴政府不要企圖再用特別預算規避國會監督，甚至影響國家財政紀律。

林憶君指出，如今114年度公務預算剛通過不久，計畫都還在測試階段，國防部就急著編列後續艦的預算，賴政府竟直接躲在美國背後，藉川普新政策當幌子，執意編列特別預算，又想打著「抗中保台」的大旗，企圖「框」在野黨、逼迫在野黨同意。

林憶君表示，立法院韓國瑜院長近日也已釋出善意，願意與民進黨協商預算追加案，但賴政府卻仍想用編列特別預算的方式，難道是別有用心？國防部應積極與立法院、人民溝通，清楚說明該預算編列的來源與用途，未來所需預算應遵守預算法規定，分年度編列在正常的年度公務預算中，而不要再企圖想用特別預算的編列來規避監督，甚至影響國家財政紀律。