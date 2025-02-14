編特別預算增加國防支出達GDP3% 學者：排擠其他施政資源

針對總統府國安高層會議決定用特別預算讓國防預算達到GDP（國內生產毛額）3%，政大財稅系教授陳國樑表示，特別預算是在特殊緊急情況下才編列，此次因應川普上台採權宜之計或許還說得過去，未來若國防支出要常態化達到GDP3%，應該列入總預算編列。惟一旦國防支出增加，勢必排擠其他支出，且國防支出屬於對美國採購，無法創造國內經濟效果。

陳國樑指出，預算法對特別預算編列只有四種情形，一是國家遇有國防緊急設施或戰爭；第二是國家重大經濟事故；三、重大天然災害；四、不定期或數年一次重大政事。也就是特別預算不宜每年都編，否則就失去特別預算意義。今年因為川普上任，若為了因應川普危機以特別預算增加國防支出，或許採編列特別預算的權宜之計有正當性，但未來若要每年達標，就應該回歸總預算。

他說，今年國防支出國防部主管預算4760億元，加計新式戰機及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元後，整體國防預算規模6470億元，占GDP比率約為2.45%。如果要達到GDP3%，約是25兆元GDP3%，約7500億元，只要再增加1千多億就可以，因為去年有超徵5千多億元稅收，可以直接以超徵稅收因應即可，不宜再舉債。

他表示，早期有某些特定項目訂有要占GDP一定比率，但現在已經都回歸常態，因此如果未來要將國防預算占GDP一定比率，應該要修改預算籌編原則，直接做概算，並調整其他支出。不過在既有財政資源下，增加國防支出，勢必要調整其他施政項目，例如一些福利型支出就無法做，否則就要思考增加其他財源。

如果要增加財源，陳國樑建議可調高營業稅，只要調高1%，一年就可增加1200億元稅收。原本法律就賦予營業稅在5%-10%之間，因此不必再修法源，但必須再修財劃法，這也是此法財劃法未臻完備之處。因為所有營業稅歸給地方後，地方增加3700多億元，但營業稅長期都是5%，如果中央未來要調高營業稅1%，多出的1200億元，應該要留給中央做為其他支出財源，這是此次財劃法修法後補救的燃眉之急，立法院應該趕快再修法，為中央預留財源，如此國防預算增加就有新增的財源。

不過一旦未來國防支出都達GDP3%，陳國樑表示，當然會排擠中央其他施政資源，一定會有副作用；其次，國防支出都是對美採購，無法創造對內經濟效益，不像一般投資支出可創造就業及消費等效益，但台灣面對美國強權，也只能配合。